WHATSAPP COM FUNCIONÁRIOS FORA DO HORÁRIO: ISSO PODE GERAR HORA EXTRA?

Na correria do dia a dia, muitos empresários e gestores acabam enviando mensagens pelo WhatsApp para seus funcionários fora do horário de expediente, seja para lembrar uma tarefa, ajustar um horário ou resolver pendências urgentes. No entanto, poucos sabem que essas mensagens podem gerar cobrança de horas extras no futuro.

A Justiça do Trabalho já reconhece o uso do WhatsApp como ferramenta de trabalho, e quando o empregado é acionado ou responde mensagens fora do horário, existe o risco de ser configurada prorrogação da jornada. Isso porque a Consolidação das Leis do Trabalho garante ao trabalhador o direito ao descanso, e as interações fora do horário podem ser interpretadas como tempo à disposição do empregador, gerando obrigação de pagamento de horas extras ou até mesmo de sobreaviso (a disposição do empregador), dependendo do caso.

É importante destacar que nem toda mensagem fora do expediente gera hora extra. Os Tribunais têm considerado que mensagens pontuais, de pouca relevância e que não exigem resposta imediata, em geral, não caracterizam prorrogação da jornada. O problema surge quando as mensagens são constantes, exigem respostas imediatas, tratam de demandas urgentes ou ocupam um tempo significativo do funcionário fora do seu horário de trabalho.

Para evitar ações trabalhistas, as empresas devem ter atenção e cuidado com a comunicação fora do expediente. O ideal é orientar os gestores a não acionar os funcionários fora do horário, salvo em situações excepcionais e justificadas, além de incluir regras de uso do WhatsApp no regulamento interno ou código de conduta da empresa. Também é importante treinar líderes e equipes de RH para que conheçam esses limites e compreendam que, mesmo sem intenção, a prática de enviar mensagens fora do horário pode gerar custos adicionais para a empresa. Outra dica é que, quando houver grupos de whatsapp, o gestor encerre o envio de mensagens de todos após o horário de encerramento do expediente.

A tecnologia é uma aliada indispensável na rotina empresarial, mas é essencial utilizá-la com equilíbrio para que a praticidade do WhatsApp não se transforme em um passivo trabalhista. Se a sua empresa deseja revisar as práticas internas e as regras de comunicação para evitar riscos trabalhistas, converse com um advogado de sua confiança. A prevenção é sempre o melhor caminho para proteger o seu negócio e garantir segurança jurídica nas relações de trabalho.