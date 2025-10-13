Ypê abre inscrições para programa Aprendiz Técnico 2026

Os aprovados nas seletivas iniciarão as atividades em janeiro de 2026, reforçando o investimento da empresa em capacitação e aprendizado prático.

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das líderes em produtos de higiene e limpeza no país, acaba de abrir as inscrições para o Programa Aprendiz Técnico Elétrica Ypê 2026 no interior de São Paulo.

As seleções acontecem entre outubro e novembro e os participantes aprovados iniciarão as atividades na companhia em janeiro de 2026.

A iniciativa integra o conjunto de ações da Ypê voltadas à formação de novos talentos e ao desenvolvimento de jovens profissionais, oferecendo experiências práticas e oportunidades de aprendizado em diferentes regiões do Brasil.

“Nosso compromisso é gerar oportunidades com equidade e desenvolvimento para as pessoas. Acreditamos na força do trabalho como motor de transformação social e investimos continuamente para oferecer um ambiente saudável e respeitoso para todos”, afirma Cristiane Lacerda, diretora executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social da Ypê.

Programa Aprendiz Técnico Elétrica Ypê 2026

Destinado a jovens residentes nas cidades de Amparo, Pedreira, Arcadas e Jaguariúna, no interior de São Paulo, que desejam ingressar no mercado de trabalho com qualificação técnica, o Programa Aprendiz Técnico Elétrica Ypê 2026 oferece 16 vagas para candidatos de 17 a 22 anos que estejam cursando o ensino médio no período noturno. As inscrições estão abertas de 6 de outubro a 3 de novembro, e as atividades têm início em janeiro de 2026.

Realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Jaguariúna – SP), o programa – que tem 18 meses de duração – combina quatro horas diárias de aulas teóricas no SENAI com quatro horas de prática supervisionada nas instalações da Ypê, integrando formação técnica e experiência profissional.

Segundo a Ypê, os estudantes terão pacote completo de remuneração, benefícios como assistência médica e odontológica, refeitório no local, previdência privada, cesta mensal de produtos Ypê, acesso gratuito à plataforma ÚNICO Skill e transporte fretado para o deslocamento entre o SENAI e o complexo fabril de Amparo (SP).

Serviço

Programa Aprendiz Técnico Elétrica Ypê 2026

Inscrições: até 03/11

Número de vagas: 16

Pré-requisitos: idade entre 17 e 22 anos; cursando ensino médio (noturno)

Locais: Amparo, Pedreira, Arcadas e Jaguariúna (SP)

Início: janeiro de 2026

Inscrições: https://carreirasype.gupy.io/jobs/10031072

Sobre a Ypê

A Ypê é líder em importantes categorias no segmento de higiene e limpeza do Brasil, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, incluindo as marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Action de Ypê, Flor de Ypê, Siene e Banho a Banho. Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.300 colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, no interior de São Paulo, conta com mais seis complexos fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE), e ficou entre as melhores grandes empresas para se trabalhar no interior paulista pelo GPTW 2025. Signatários do Pacto Global – maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) – e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, somos a única empresa do setor de limpeza reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU).