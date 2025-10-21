Yuri Alberto é confirmado como presença VIP no show de Leonardo na Expo Artur

Apresentação será na sexta-feira, 31 de outubro, no Balneário Municipal de Artur Nogueira; evento integra a programação oficial da festa

A organização da Expo Artur confirmou a presença VIP do atacante Yuri Alberto, do Corinthians, no show do cantor Leonardo, marcado para a noite de sexta-feira, 31 de outubro de 2025, no Balneário Municipal Guilherme Carlini, em Artur Nogueira (SP). O show de Leonardo faz parte da programação oficial da festa, que ocorre de 30 de outubro a 2 de novembro.

Além de Leonardo (31/10), a grade artística da Expo Artur 2025 inclui nomes como Gino & Geno (30/10), Rio Negro & Solimões e Antony & Gabriel (01/11), entre outras atrações, com venda de ingressos já disponível pela organização do evento.

Quem é Yuri Alberto

Yuri Alberto Monteiro da Silva, 24 anos, nasceu em São José dos Campos (SP) e atua como centroavante. Formado no Santos, destacou-se pelo Internacional, teve passagem pelo Zenit (Rússia) e, desde 2022, defende o Corinthians — inicialmente por empréstimo e depois em definitivo.

Em 2025, o atacante alcançou marcas relevantes no clube paulista e se consolidou como referência ofensiva. Em maio, tornou-se o maior artilheiro do Corinthians na Neo Química Arena, superando o paraguaio Romero, feito registrado após vitória por 1 a 0 sobre o Santos pelo Brasileirão. Perfis estatísticos também apontam o bom desempenho do jogador na temporada.

Yuri Alberto acumula passagens pelas seleções de base do Brasil e já foi convocado à Seleção principal. Seu histórico combina mobilidade, finalização em um toque e presença de área — características que o colocam entre os atacantes mais observados do país e ajudam a explicar o interesse constante do mercado internacional.

Serviço

Evento: Expo Artur 2025

Local: Balneário Municipal Guilherme Carlini, Artur Nogueira (SP)

Datas: 30 de outubro a 2 de novembro

Atração de 31/10 (sexta-feira): Leonardo (show principal)

Ingressos: disponíveis nos canais oficiais da Expo Artur.