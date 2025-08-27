150 Anos da Criação da Estação Ferroviária de Posse de Ressaca

Aos 27 de agosto de 1875, era inaugurada uma das mais antigas estações da extinta Cia. Mogiana de Estrada de Ferro, estação essa que deu origem ao povoado de Posse (Villa de Posse), onde hoje se encontra o Bairro Ressaca. Não celebramos hoje apenas a construção e inauguração de uma simples estação de trem, celebramos o desenvolvimento de nossa querida cidade, celebramos as raízes de Santo Antônio de Posse.

Por meio das mais ternas histórias de nossos avós, sabemos que a estação permitia o reensacamento do café colhido nas fazendas e o envio em trem até os portos. A palavra “Ressaca” originou-se exatamente desse ato de reensacamento do café no local.

Ora, 150 anos depois, celebramos não apenas essa data, mas também o espírito transformador daquele primeiro trem, que transformou um ponto rural em um núcleo de progresso e desenvolvimento, com um fator mais que principal: A origem do Povo Possense!

Sabemos que os primeiros habitantes dessas terras são mais antigos que a Estação da Ressaca, mas podemos compreender que foi por meio das linhas férreas que cortaram essas terras, que fez a Villa de Posse se desenvolver. E com o fim da escravidão e o avanço da lavoura cafeeira, chegaram muitos imigrantes, nossos antepassados: povos italianos, portugueses e libaneses.

Trouxeram seu ardor por meio de seu labor, do seu desejo de começar uma nova vida nessas terras vermelhas. Além de criar esse lindo mosaico social, rico e vibrante. Essa diversidade é parte da nossa identidade até os dias de hoje. É justamente essa mistura – do campo ao trem, do café à estação, do estrangeiro à Posse – o direito que conferiu à comunidade possense sua originalidade, sua resiliência e o caráter acolhedor típico de nosso povo.

Comemorar o dia de hoje é recordar as nossas raízes, é recordar a alegria e beleza de ser possense, é saber agradecer o dom precioso de pertencer a história dessa terna e acolhedora cidade, é um sentimento precioso para todos nós.

São 150 anos da Inauguração da Estação de Posse de Ressaca, mas são 150 anos de trabalho, de bravura e da fé que nos move, como uma locomotiva a vapor, atravessando os mais belos trilhos de nossa história.

Parabéns, Santo Antônio de Posse!

Por: Felipe Moura Ferreira Servidor Público Possense