8º Conexidades encerra programação em Holambra com presença do governador Tarcísio de Freitas

Encontro reuniu autoridades, empresários e especialistas para debater sustentabilidade, inovação e gestão pública

O 8º Conexidades, realizado no Parque de Exposições de Holambra desde a última segunda-feira (4), chega ao fim nesta sexta-feira (8) com uma sessão solene de encerramento prevista para as 18h. O ato contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e marcará o fechamento de cinco dias de debates e networking entre gestores públicos, lideranças políticas e representantes do setor empresarial.

A programação desta sexta-feira reúne painéis sobre temas como agronegócio, tecnologia e finanças aplicadas à gestão municipal, turismo como motor de desenvolvimento e o papel dos conselhos e consórcios intermunicipais.

O evento, que neste ano teve como eixo central os desafios e prioridades das lideranças frente à pauta da sustentabilidade, recebeu ao longo da semana palestras e discussões sobre assuntos diversos — da educação digital e mudanças climáticas à reforma tributária e governança verde.

A abertura oficial, na segunda-feira, foi marcada pela presença de autoridades como o vice-governador Felício Ramuth, o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, e a cônsul-geral do Reino dos Países Baixos, Wieneke Vullings. A noite contou ainda com uma apresentação da soprano Carmen Monarcha.

Entre as iniciativas que integraram o Conexidades, esteve o ônibus do projeto SP Por Todas, unidade móvel da Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher. De segunda a quarta-feira (6), a estrutura ofereceu atendimento sigiloso e humanizado a mulheres, com psicólogos, assistentes sociais e encaminhamento a serviços de proteção como Delegacias da Mulher e Defensoria Pública.

O prefeito Fernando Capato destacou a importância de receber o encontro em Holambra. “Tínhamos esse objetivo desde o início do mandato. Trazer um evento desse porte reforça o papel de Holambra não apenas como destino turístico, mas também como ponto estratégico para negócios e articulações políticas”, afirmou.

O vice-prefeito Miguel Esperança ressaltou que a iniciativa fortalece a integração entre municípios. “O Conexidades proporciona um espaço de troca de experiências e boas práticas, promovendo conexões valiosas entre diferentes cidades”, disse.

Ao longo da semana, nomes de destaque estiveram presentes. Na quarta-feira, o ex-presidente Michel Temer participou do painel “Governar com Responsabilidade: o papel dos prefeitos e vereadores na construção da estabilidade democrática”. Na quinta-feira, os debates abordaram temas como combate à violência digital contra crianças e adolescentes, inteligência artificial na gestão pública e parcerias entre Estado e municípios na área da educação.

Com o encerramento desta sexta, a expectativa é de que o Conexidades, além de deixar um legado de conhecimento, fortaleça Holambra como anfitriã de grandes encontros nacionais.