26ª Copa Karateposse UKCA 2025 acontece neste domingo

O esporte será destaque em Santo Antônio de Posse neste domingo, 31 de agosto, com a realização da 26ª Copa Karateposse UKCA 2025. O evento acontece no Ginásio Municipal de Esportes, a partir das 9h, com arbitragem oficial da Federação Paulista de Karatê (FPK) e entrada gratuita para toda a população.

A competição é organizada pelo Sensei Edson, faixa preta 3º Dan da FPK, CBK e WKF, que há mais de 28 anos se dedica ao ensino do karatê na cidade. Responsável pela tradicional Equipe Karateposse, nascida do projeto “Criança em Ação”,

A Copa contará com disputas em diferentes categorias, reunindo atletas de 6 anos até acima de 48 anos, no masculino e feminino, em todas as graduações até a faixa preta. As competições serão realizadas em Kata e Luta, sendo que até os 17 anos as divisões acontecem por idade e graduação, e a partir dos 18 anos, por idade, peso e faixa. Mais de 50 associações de toda a região foram convidadas, o que promete trazer um grande número de competidores e garantir alto nível técnico às disputas.

Os atletas vencedores receberão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares em cada categoria, além da premiação geral para as associações que conquistarem o maior número de medalhas de ouro, também reconhecidas nas três primeiras posições.

As inscrições estão abertas exclusivamente por meio das equipes vinculadas à UKCA e podem ser feitas pelo contato oficial do Sensei Edson, no telefone (19) 97405-1634, ou pelo e-mail hugojanini@gmail.com.

A chegada das delegações está prevista para as 8h da manhã e a abertura oficial da 26ª Copa Karateposse acontece às 9h, no Ginásio Municipal de Esportes, localizado na Rua Fioravante Pavanelo, 154.