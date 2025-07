30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba elege a sua corte

Na última sexta-feira (11), aconteceu no Garden, em Piracicaba, cidade do interior do Estado de São Paulo, a final do concurso que elegeu a Rainha, Princesa e Madrinha da 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba. A festa acontece entre os dias 08 e 16 de agosto na Unileste, em Piracicaba. A realização do evento é da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos.

A honra de ser a Rainha da festa será da modelo, Fernanda Welber, de 20 anos. O título de Princesa ficou com a compradora, Fabia Gomes, de 25 anos. A Madrinha vai ser a assistente administrativa, Gabriela Camargo, de 20 anos.

Vale lembrar que as candidatas foram avaliadas pelos quesitos: beleza, simpatia e desenvoltura. A organização do concurso e de todas as etapas foi de Regina Volpato e o Staff da agência AFETTO MKT, Grazi Chinelatto, Júlio Silva e Adriano Spolidoro.

No dia 08 de agosto a aclamada dupla Zé Neto & Cristiano estará abrindo o evento com um grande show. No dia 09, o show fica por conta de Luan Santana. No dia 14, é a vez do cantor Natanzinho Lima comandar a galera. Henrique & Juliano sobem ao palco no dia 15 para cantar grandes sucessos da carreira. As cantoras Lauana Prado e Elis Justi se apresentam no dia 16. Neste dia, o público terá entrada franca para o setor pista.

Segurança, conforto, grandes shows e o melhor da montaria em touros e cavalos, prometem agitar o evento. A festa “mais charmosa da região”, conhecida também como um dos mais tradicionais rodeios do Estado de São Paulo, a Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba reúne todos os anos milhares de pessoas da cidade de Piracicaba e demais municípios da região.

O evento também terá muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. As competições serão válidas pela Copa Rozeta.

A 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada em um espaço de 70 mil metros quadrados, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento.

O público também terá à disposição, além da arquibancada para acompanhar os shows e as montarias, o Camarote Corporativo, Pista, Arena Vip e Front Stage. A segurança será monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O local também será equipado com câmeras de monitoramento.

08/08 – Zé Neto & Cristiano

09/08 – Luan Santana

14/08 – Natanzinho Lima

15/08 – Henrique & Juliano

16/08 – Lauana Prado e Elis Justi

Data: 08 a 16 de agosto

Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200 – Piracicaba/SP.

Informações: (19) 9 9623 3506 / https://www.instagram.com/festadopeaodepiracicaba/

