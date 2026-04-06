31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba confirma apresentação de Frei Gilson

Fenômeno nas redes sociais e agora nos palcos por todo o Brasil, Frei Gilson estará se apresentando, no dia 11 de agosto, na abertura da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, que segue até o dia 22 do mesmo mês. O show vai acontecer na Unileste. A realização da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba é da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos.

O carismático religioso tem conquistado milhões de brasileiros, especialmente jovens, com uma rotina de transmissões diárias às 4h da manhã. Frei Gilson acumula mais de 12.6 milhões de seguidores no Instagram e tem um dos canais católicos mais assistidos no YouTube, com 9.5 milhões de seguidores. Durante a primeira transmissão da Quaresma, pela internet, em 05 de março, ultrapassou um milhão de espectadores simultâneos.

A festa “mais charmosa da região”, conhecida também como um dos mais tradicionais rodeios do Estado de São Paulo, a Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba reúne todos os anos milhares de pessoas da cidade de Piracicaba e demais municípios da região. Nos próximos dias será divulgada toda a grade de shows que promete agradar ao público que aprecia uma boa música.

O evento também terá muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. As competições serão válidas pela Copa Rozeta.

FREI GILSON

Natural de São Paulo/SP, Gilson da Silva Pupo Azevedo, popularmente conhecido como Frei Gilson, tem 38 anos e ingressou na vida religiosa aos 18. Ele faz parte da congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo e foi ordenado sacerdote em 2013. Por quase uma década, atuou na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Diocese de Santo Amaro, em São Paulo.

Sacerdote católico e cantor brasileiro, Frei Gilson é frade carmelita, e ficou conhecido por liderar o ministério Som do Monte, que busca levar mensagens religiosas através da música. Ganhou projeção pelo trabalho exercido nas redes sociais, tornando-se um dos religiosos mais populares do Brasil. Seu maior sucesso musical é a canção “Eu te levantarei”.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada em um espaço de 70 mil metros quadrados, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento.

O público também terá à disposição, além da arquibancada para acompanhar os shows e as montarias, o Camarote Corporativo, Pista, Arena Vip e Front Stage. A segurança será monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O local também será equipado com câmeras de monitoramento.