77 anos: Cultura Rock especial abre o Artur Fest nesta quinta-feira

Bandas Old Big Dogs e Black Angel sobem ao palco da Lagoa dos Pássaros a partir das 21h

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura, dá início à programação do Artur Fest nesta quinta-feira (9), com uma noite especial dedicada ao rock. O evento acontece a partir das 21h, na Lagoa dos Pássaros, e integra as comemorações dos 77 anos do município.

A abertura ficará por conta das bandas Old Big Dogs e Black Angel, que prometem animar o público com repertórios marcados por grandes clássicos do rock nacional e internacional, reunindo diferentes gerações em uma noite de muita música e energia.

O Artur Fest segue até domingo (12), com uma programação diversificada que inclui forró, sertanejo e pagode, além de praça de alimentação com entidades e ambulantes.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO ARTUR FEST:

-Quinta-feira (09), às 21h: Cultura Rock

-Sexta-feira (10), às 20h: Banda de Forró Maria Lua

-Sábado (11), às 20h: Karina e Flaviane (sertanejo)

-Domingo (12), a partir das 16h: Atrações musicais e Pagode do Jefinho

OLD BIG DOGS

A banda Old Big Dogs é formada por músicos experientes, apaixonados pela música e com sólida bagagem artística. O grupo apresenta um repertório vibrante voltado ao rock dos anos 80 e grandes flashbacks, trazendo ao público clássicos que marcaram gerações.

Composta por cinco integrantes — Tiago Alexandrini (teclado), Jardel Alves (bateria), Julio Félix (baixo), Rodrigo Nali (guitarra) e Sergio Ramos (vocal) — a banda se destaca pela energia no palco, pela qualidade musical e pela forte interação com o público. A proposta do grupo é simples e autêntica: tocar com alegria e proporcionar momentos de diversão e nostalgia.

A Old Big Dogs atua principalmente na região de Artur Nogueira, levando seu show para casamentos, aniversários, festas privadas e bares tradicionais, sempre com apresentações animadas e marcantes.

BLACK ANGEL

A banda Black Angel surgiu com a proposta de oferecer ao público um repertório diferenciado dentro do universo do rock, explorando clássicos que marcaram gerações entre as décadas de 1960 e 2000.

Com influências que passeiam por diferentes vertentes do rock, o grupo traz ao palco interpretações de grandes nomes como Jefferson Airplane, Heart e Rush, entre outros artistas que ajudaram a construir a história do gênero.

Formada há pouco mais de um ano, a banda reúne músicos dedicados e apaixonados pelo rock: Nathalia Salles (vocal), Lucas Correa (guitarra), Jardel Alves (bateria) e João Morelli (baixo). A proposta é fugir do repertório previsível e apresentar ao público músicas marcantes que nem sempre estão presentes em shows tradicionais, proporcionando uma experiência musical autêntica e cheia de personalidade.

A Black Angel se apresenta em bares e eventos na região de Artur Nogueira, além de participar de confraternizações e eventos corporativos, sempre com a missão de levar ao público novas experiências dentro do rock clássico, valorizando canções que atravessaram décadas e continuam inspirando diferentes gerações.