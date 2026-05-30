PM prende quatro envolvidos em roubo a posto e recupera mais de R$ 42 mil em Mogi Mirim

Suspeitos foram encontrados em uma construção no Parque das Laranjeiras tentando abrir cofre levado de estabelecimento em Mogi Guaçu

A Polícia Militar prendeu quatro pessoas envolvidas em um roubo a posto de combustíveis e recuperou mais de R$ 42 mil no final da tarde de sexta-feira (29), em Mogi Mirim.

Segundo a corporação, equipes da Força Tática intensificavam as buscas por suspeitos de participação em um roubo ocorrido na noite anterior em um posto de combustíveis de Mogi Guaçu. Na ação criminosa, um cofre contendo grande quantia em dinheiro havia sido levado do estabelecimento.

Durante o patrulhamento, um cidadão informou aos policiais sobre uma movimentação suspeita em uma construção no bairro Parque das Laranjeiras. Ao averiguarem o local, os militares visualizaram quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, reunidas ao redor de um balcão, separando uma grande quantidade de dinheiro.

Ao perceberem a presença da equipe, os suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados imediatamente.

Na vistoria realizada no veículo utilizado pelo grupo, os policiais localizaram no porta-malas um cofre danificado, com sinais de corte. Questionados, os abordados confessaram participação no roubo e relataram que o local estava sendo usado para abrir o equipamento subtraído.

Durante a ocorrência, foram apreendidos R$ 42.400,00 em espécie, um cofre danificado, um veículo, cinco aparelhos celulares e uma esmerilhadeira utilizada na tentativa de abertura do cofre.

Os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Mogi Mirim, onde permaneceram à disposição da Justiça. O dinheiro recuperado foi restituído ao representante legal do estabelecimento vítima.

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