9º Festival Amparo em Foco traz exposições 24h, oficinas, palestras, saídas fotográficas e visitas guiadas

Um dos mais tradicionais eventos ligados à fotografia do Estado de São Paulo acontece de 5 a 9 de novembro, de quarta-feira a domingo, com extensa programação gratuita em diferentes pontos da estância de Amparo

Amparo, histórica estância hidromineral do Circuito das Águas, no interior paulista, se transforma na “Capital da Fotografia” nos primeiros dias de novembro. É quando acontece a nona edição do Festival Amparo em Foco, considerado um dos mais importantes eventos do gênero. A programação gratuita e aberta para o público de todas as idades traz atrações entre os dias 5 e 9 de novembro, quarta-feira a domingo. Todas as informações estão disponíveis no site www.amparoemfoco.com.br ou no Instagram @amparoemfoco.

Um dos diferenciais do festival em 2025 é a ampliação dos pontos de visitação e participação dos visitantes. O Clube Cultural do Cine Foto Clube – espaço de artes versátil e acessível no centro de Amparo –, será o ponto principal do festival. Além dele, as atividades acontecem na Praça da Matriz, Ladeira das Artes, Mercado Municipal, todos no Centro Histórico, e na Fazenda Atalaia. O Sítio Duas Cachoeiras também faz parte do roteiro.

Serão ao todo cinco noites e quatro dias de programação, com 13 exposições, além de palestras, oficinas, workshops, lançamento de livros, saídas fotográficas e visitas guiadas. A abertura oficial do 9º Festival de Fotografia Amparo em Foco acontece na quarta-feira (5), às 19h30, na sede do Cine Foto Clube, na Rua 13 de Maio, 35, no Centro Histórico. Nomes de destaque no cenário da fotografia brasileira participam do evento em 2025. São os casos dos fotógrafos Bob Wolfenson e Emídio Luisi.

Como nos anos anteriores, o Festival Amparo em Foco dedica atenção especial à inclusão e acessibilidade para garantir o bem-estar aos convidados, às pessoas com limitações e ao público em geral. Todas as palestras contam com acessibilidade para surdos (Libras), enquanto cinco exposições recebem audiodescrição para atender pessoas com deficiência visual.

O projeto Amparo em Foco é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Governo Federal, através do Ministério da Cultura, e tem como patrocinadora oficial a empresa Rousselot Gelatinas do Brasil. O festival é uma realização da Mogiana Produções Culturais e conta com apoio do Centro Cultural Cine Foto Clube de Amparo.

FOTÓGRAFOS BOB WOLFENSON E EMÍDIO LUISI SÃO NOMES DE PESO NO 9º AMPARO EM FOCO

A presença do fotógrafo Bob Wolfenson é um dos destaques do 9º Festival de Fotografia Amparo em Foco. O profissional é reconhecido no Brasil e América Latina graças a carreira marcante de mais de 50 anos. O fotógrafo participa de uma palestra no sábado, dia 8 de novembro, às 19h30, na sede do Cine Foto Clube.

Logo em seguida, Wolfenson lança o livro “Exteriores”. Sua mais recente obra propõe uma reflexão sobre o tempo, a memória e a solidão urbana. O trabalho é o resultado de mais de cinco décadas de viagens feitas pelo profissional mundo afora. A obra reúne 75 fotos, inclusive as que fazem parte da exposição homônima.

Em suas páginas é possível perceber a diversidade humana que revela corpos em movimento, expressões passageiras e instantes únicos flagrados nas ruas de diferentes cidades do planeta.

Outro nome de destaque na edição 2025 do Festival de Fotografia Amparo em Foco é o fotógrafo italiano Emídio Luisi. Com uma carreira de mais de 50 anos, Luisi celebra os 70 anos de sua chegada ao Brasil. Além de uma palestra intitulada “Imagens de um Tempo”, no sábado, 8 de novembro, às 11h, no Cine Foto Clube de Amparo, ele lança o livro homônimo um pouco mais tarde.

Sua obra percorre três territórios que moldaram a sensibilidade do autor: Sacco, sua cidade natal e Roscigno Vecchia, um vilarejo histórico e poético, ambos na Itália; e São Paulo, cidade onde construiu sua trajetória como fotógrafo e artista.

FESTIVAL TRAZ EXPOSIÇÕES 24H

Quem visitar o Festival Amparo em Foco pode conferir exposições instaladas na Praça da Matriz e Ladeira das Artes, que permanecem abertas ao público durante 24h. Destaque para as mostras coletivas “Trabalho” e “Ensaio”, resultados das convocatórias realizadas pela organização do festival.

Com curadoria de Gisele Porcaro e Bete Marques, as exposições reúnem trabalhos de fotógrafos do Brasil e do exterior e podem ser vistas na Praça da Matriz. O mesmo espaço recebe ainda a mostra “Primeiro Quarteirão”. Em qualquer momento do dia ou da noite, o público tem a chance de ver retratos dos trabalhadores e comerciantes da Rua Treze de Maio, sob a ótica de integrantes do Cine Foto Clube de Amparo.

Outra exposição 24h, só que instalada na Ladeira das Artes, é “Entre Atos”, do Photo Street São Paulo. Com seis imagens em preto e branco, a coletânea retrata o diálogo entre o cotidiano das ruas e a presença humana, trazendo ao espectador contrastes urbanos e a influência das luzes e sombras em cenas mundanas. Um olhar poético sobre o nosso dia a dia. O tradicional “Varal Fotográfico” também estará aberto à visitação por 24h, na Ladeira das Artes.

Também há exposições gratuitas com hora para terminar. Na sede do Cine Foto Clube de Amparo, das 10h às 22h, de quarta-feira (5) a domingo (19), estarão instaladas as exposições “Reflexos Fractais”, de Jaqueline Artess, “Fotografia de rua com alma brasileira”, do Coletivo Rua Brasil e “Paralelas”, das fotógrafas do FotoColetivo Elas.

O Festival também traz outras três exposições montadas no recém-revitalizado Mercado Municipal, com funcionamento das 9h às 22h: “Mestres da Vanguarda”, com curadoria de Reginaldo Leme, “2ª Mostra de Fotografias” dos alunos do Cine Foto Clube de Amparo, além da “2ª Mostra de Desenhos”, também com trabalhos de alunos do CFCA.

Na centenária Fazenda Atalaia a atração é a exposição “Naturalmente”, do fotógrafo e professor Tiago Degaspari. Das 10h às 17h, os visitantes podem ver imagens de espécies emblemáticas como o lobo-guará e onça parda, a imponente Coruja-Jacurutu e aves de rara delicadeza, como o Soldadinho e o Tangará. Sem contar a chance de contemplar a história e as belezas da fazenda.

FESTIVAL OFERECE MUITO MAIS

A programação do 9º Festival de Fotografia Amparo em Foco ainda reúne uma série de atividades diversificadas. Entre as atrações estão a palestra da artista paulistana Daniela Lucheta, que aborda a inteligência artificial, na sexta-feira (7), às 19h30, no Cine Foto Clube, e a Oficina “Fotografias de Monóculos”, com Alex Gimenes e Renan Nakano.

A atividade gratuita acontece no sábado (8) em dois horários, das 9h30 às 12h, e das 14h às 16h, na Praça da Matriz. Trata-se de uma volta ao tempo que revive o objeto nostálgico e muito popular nas décadas de 1970 e 1990. Os monóculos eram uma espécie de memória pessoal. Na oficina, as pessoas terão a chance de levar como lembrança o monóculo com seu retrato. Ainda no sábado (8) é possível participar do workshop “Fotografia de Alimentos”, com Tatiana Ghazali, e da palestra “Dia dos Mortos no México”, com Bete Marques.

Em seu último dia, no domingo (9), o Festival Amparo em Foco reserva experiências incríveis. Logo às 6h começa o evento “Observação e Fotografia de Aves”, com Tiago Degaspari. A atividade acontece no Sítio Duas Cachoeiras, com saída do Cine Foto Clube. As inscrições serão feitas por ordem de chegada e vagas limitadas. É bom ficar atento com as condições do clima no dia do evento.

Também no domingo (9), às 9h, ocorre um passeio pela Fazenda Atalaia, com Rafael Leopoldi. O autêntico passeio rural apresentará a propriedade famosa pela produção de queijos premiados mundialmente, gastronomia ímpar e paisagens da roça. A saída será do Cine Foto Clube e as inscrições serão feitas por ordem de chegada. As vagas são limitadas.

Uma saída fotográfica pelo Centro Histórico de Amparo com o fotógrafo e professor Celso Vick, às 10h, com concentração na Praça da Matriz, e uma visita guiada à Matriz de Amparo, às 11h, com Adilson Zorzi, também fazem parte da programação de domingo (9).