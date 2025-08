Ação “Dia do Crédito” reúne empreendedores e instituições financeiras em Campinas

Evento é voltado a MEIs, MEs, EPPs e produtores rurais da Região Metropolitana

A Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) sedia, na próxima quarta-feira, 6 de agosto, a partir das 9h, o Dia do Crédito. A iniciativa é voltada a microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs), empresas de pequeno porte (EPPs) e produtores rurais dos 22 municípios da Região Metropolitana de Campinas.

Realizada em parceria com o Sebrae-SP, a Desenvolve SP e instituições financeiras, a ação tem como objetivo apresentar as principais linhas de crédito disponíveis para pequenos negócios e facilitar o acesso dos empreendedores a esses recursos.

“O evento é uma oportunidade para que participantes conheçam soluções adequadas às suas realidades, com orientação técnica e possibilidade de negociação direta com as instituições”, destaca a presidente da ACIC, Nina Bertelli.

O consultor de negócios do Sebrae-SP, Sergio Diniz, a proposta é também estimular o planejamento financeiro, com uso consciente dos recursos financeiros, além de aproximar os empresários das instituições financeiras.

A programação terá início com uma palestra do Sebrae justamente sobre o uso consciente do crédito, com orientações práticas para a gestão financeira dos negócios. Em seguida, as instituições participantes apresentarão seus produtos e serviços voltados à pessoa jurídica.

Ao final do encontro, haverá uma rodada de negociações entre os participantes e as instituições financeiras.

SERVIÇO

Dia do Crédito – Campinas

📅 6 de agosto de 2025 (quarta-feira)

🕘 A partir das 9h

📍 Associação Comercial e Industrial de Campinas – ACIC

Rua José Paulino, 1.111 – Centro, Campinas/SP

🎫 Evento gratuito

🔗 Inscrições: agenda.sebraesp.com.br/campinas/evento/4206/turma/35658281