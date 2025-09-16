Acidente entre carreta e caminhão deixa uma vítima fatal na SP-352, em Itapira

Colisão ocorreu no trevo de acesso às empresas Cargill e Estrela e envolveu veículos de grande porte

Uma colisão de grande impacto entre uma carreta e um caminhão terminou com uma vítima fatal na noite desta segunda-feira, 15 de setembro, na rodovia SP-352, que liga Itapira a Jacutinga. O acidente aconteceu por volta das 20h30, nas proximidades do trevo de acesso às empresas Cargill e Estrela.

De acordo com informações preliminares, a carreta, que havia acabado de sair da Cargill, cruzava a pista para acessar a rotatória e seguir sentido Jacutinga. No mesmo momento, um caminhão utilizado para transporte de água mineral seguia no sentido Itapira e não conseguiu frear a tempo, colidindo violentamente contra a lateral da carreta.

Com o impacto, o condutor do caminhão morreu no local. A identidade da vítima ainda não foi oficialmente divulgada até o fechamento desta edição.

Guardas civis municipais foram os primeiros a chegar à cena do acidente e atuaram para sinalizar a via e garantir a segurança dos demais motoristas. Em seguida, agentes da Intervias, concessionária responsável pela rodovia, assumiram o atendimento da ocorrência e a liberação do tráfego na região.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Fonte Gazeta Itapirense