Ações comunitárias do Agosto Lilás prosseguem em Jaguariúna
CRAS Nassif e Casa da Mulher promoveram encontro sobre prevenção à violência e serviços de proteção; programação continua nesta quarta-feira
As ações comunitárias da campanha Agosto Lilás prosseguem em Jaguariúna com atividades voltadas à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.
Nesta terça-feira, 4 de agosto, o CRAS Nassif, unidade da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou um encontro em parceria com a Casa da Mulher.
A atividade reuniu famílias atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, principal serviço de acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Durante o encontro, os participantes receberam informações sobre o funcionamento da Casa da Mulher e os serviços oferecidos pela unidade.
A apresentação foi conduzida pela responsável pelo CRAS Nassif, Giulia Nóbrega da Luz Fávaro.
Entre os temas abordados estiveram exames preventivos, métodos contraceptivos, acolhimento, fortalecimento e acompanhamento psicológico para mulheres em situação de violência.
A atividade também destacou a importância da articulação entre os diferentes serviços que integram a rede de proteção.
O encontro proporcionou um espaço de diálogo, informação e orientação sobre os direitos das mulheres, reforçando as ações de prevenção à violência, promoção da cidadania e cuidado integral às famílias.
A programação do Agosto Lilás continua nesta quarta-feira, 5 de agosto, às 14h, no CRAS Centro.
SERVIÇO
Ação comunitária do Agosto Lilás
Data: 5 de agosto, quarta-feira
Horário: 14h
Local: CRAS Centro
Fonte: Prefeitura de Jaguariúna
Foto: Divulgação
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