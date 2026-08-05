Ações comunitárias do Agosto Lilás prosseguem em Jaguariúna

CRAS Nassif e Casa da Mulher promoveram encontro sobre prevenção à violência e serviços de proteção; programação continua nesta quarta-feira

As ações comunitárias da campanha Agosto Lilás prosseguem em Jaguariúna com atividades voltadas à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Nesta terça-feira, 4 de agosto, o CRAS Nassif, unidade da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou um encontro em parceria com a Casa da Mulher.

A atividade reuniu famílias atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, principal serviço de acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Durante o encontro, os participantes receberam informações sobre o funcionamento da Casa da Mulher e os serviços oferecidos pela unidade.

A apresentação foi conduzida pela responsável pelo CRAS Nassif, Giulia Nóbrega da Luz Fávaro.

Entre os temas abordados estiveram exames preventivos, métodos contraceptivos, acolhimento, fortalecimento e acompanhamento psicológico para mulheres em situação de violência.

A atividade também destacou a importância da articulação entre os diferentes serviços que integram a rede de proteção.

O encontro proporcionou um espaço de diálogo, informação e orientação sobre os direitos das mulheres, reforçando as ações de prevenção à violência, promoção da cidadania e cuidado integral às famílias.

A programação do Agosto Lilás continua nesta quarta-feira, 5 de agosto, às 14h, no CRAS Centro.

SERVIÇO

Ação comunitária do Agosto Lilás

Data: 5 de agosto, quarta-feira

Horário: 14h

Local: CRAS Centro

Fonte: Prefeitura de Jaguariúna

Foto: Divulgação

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