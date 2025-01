Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Mogi Mirim

Na noite de quarta-feira (29), um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas em Mogi Mirim. O flagrante ocorreu durante patrulhamento pela Rua Érico Veríssimo, quando uma equipe da Polícia Militar avistou o jovem que, ao notar a presença da viatura, tentou se desfazer de um maço de cigarros.

Ao verificarem o objeto, os policiais encontraram 17 invólucros plásticos contendo porções de maconha prontas para a venda. Durante a abordagem e revista pessoal, os agentes localizaram mais uma porção da mesma droga no bolso da blusa do suspeito.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor infrator. Durante a ocorrência, populares se reuniram no local e passaram a hostilizar a equipe policial, mas a situação foi controlada com o apoio de outras viaturas.

A mãe do jovem foi acionada e acompanhou a elaboração do boletim de ocorrência no Plantão Policial de Mogi Guaçu. Após o registro, o adolescente foi liberado à sua responsável legal, enquanto os entorpecentes foram apreendidos pelas autoridades.