Alunos da UniFAJ vencem Ciclo de Empreendedorismo com projeto de prótese robótica automatizada

O grupo vencedor levou o prêmio de R$5.000,00. Foto: Igor Carreira/UniFAJ

Premiação foi realizada na noite de quarta-feira (11), em cerimônia no Anfiteatro do Campus I; Prêmio é de R$5 mil

A UniFAJ realizou, na última quarta-feira (11), a cerimônia de premiação do Ciclo de Empreendedorismo e Inovação, iniciativa que mobilizou mais de 40 grupos acadêmicos em torno de ideias com potencial de impacto social, tecnológico e ambiental. O projeto campeão foi a “Prótese de Mão Robótica Automatizada / Strong”, desenvolvido por estudantes dos cursos de Engenharia de Controle e Automação.

Os vencedores levaram o prêmio de R$ 5 mil após se destacarem com uma solução programada em duas linguagens: Python e C++. Python é uma linguagem amplamente usada em automação, ciência de dados e inteligência artificial. Já o C++ é conhecido por sua performance e é comum em sistemas embarcados e dispositivos de hardware, como a prótese criada pelo grupo.

A equipe, que participou do último ciclo com um braço robótico e conquistou o segundo lugar, retornou mais preparada. “Fomos com a cara e a coragem. Essa vitória representa conquista, resiliência e persistência”, afirmou Nayara Poggetti, integrante do grupo. Eles revelaram que o projeto é inspirado em tecnologias já disponíveis no mercado, mas foi adaptado e aprimorado com inovações próprias.

A professora Marili Siqueira, gestora da Escola de Negócios e docente das engenharias, destacou que esta foi a melhor edição do evento: “A cada ciclo, conseguimos engajar mais os alunos em projetos com impacto na sociedade. Eles mostram o quanto são capazes de aplicar teoria na prática em prol do bem comum.” O evento teve apoio das empresas Flex/FIT, Deal4B, Jaguar Plásticos e Veiling Holambra, que ajudaram a proporcionar uma estrutura mais robusta e premiações significativas.

Representantes das empresas patrocinadoras também participaram como jurados e reforçaram a importância da conexão entre educação e inovação. “Participar do evento é incentivar a formação e o desenvolvimento educacional”, disse Mariana, da Deal4B. Renata Dalbó, da Flex, elogiou os trabalhos apresentados: “Conseguimos ver o que os alunos estão fazendo de mais inovador, com ideias que podem ser aplicadas pelas empresas”. Já Milena, da Jaguar Plásticos, pontuou: “Inovação e conhecimento são pilares da nossa empresa. Apoiar um evento como esse é fundamental.”

O grupo vencedor agora se concentra na finalização do TCC, mas já vislumbra os próximos passos do projeto: “Vamos dar continuidade, pois vimos que é um projeto muito importante para a sociedade e que pode contribuir para muitas áreas.”