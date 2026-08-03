Advogado de 30 anos é encontrado morto em estrada de terra de Mogi Mirim

Lucas Silva Lopes era mestre em Direitos Humanos pela USP, cursava doutorado e teve atuação profissional em empresas, órgãos públicos e entidades sociais

O advogado Lucas Silva Lopes, de 30 anos, foi identificado como o homem encontrado morto no domingo (2), em uma estrada de terra no Distrito Industrial Luiz Torrani, em Mogi Mirim.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, o corpo apresentava sinais de violência. Nas proximidades do local, as equipes também encontraram um automóvel completamente queimado.

A família registrou o desaparecimento do advogado um dia após a localização do corpo. Conforme o boletim de ocorrência, Lucas havia saído de casa no sábado (1º) e não retornou.

Lucas era formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e cursava doutorado na mesma instituição.

O advogado tinha deficiência física, mencionava em seu perfil profissional ter paralisia cerebral e utilizava recursos de mobilidade.

Em sua trajetória profissional, Lucas atuou nas áreas jurídica e de relações corporativas. Entre as experiências registradas estavam passagens pela Ambev, BYD Brasil, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral e escritórios de advocacia.

Lucas também foi paciente e diretor-secretário da Casa da Criança Paralítica de Campinas. De acordo com a instituição, ele integrou a diretoria entre 2023 e o início de 2026, contribuindo para as atividades e para a missão da entidade.

Em nota, a Casa da Criança Paralítica lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e pessoas que conviveram com Lucas.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e busca esclarecer se existe relação entre o corpo encontrado e o veículo incendiado localizado na mesma região.

Fonte: g1 Campinas e Região

Fotos: Redes sociais e Guarda Civil Municipal

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