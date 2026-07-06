Prefeitura de Artur Nogueira celebra o Dia do Agricultor com programação especial

Missa, almoço solidário e apresentação musical integram o evento, que acontecerá no dia 25 de julho, no Rancho Fontana

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realiza no dia 25 de julho uma programação especial em homenagem ao Dia do Agricultor. O encontro acontecerá no Rancho Fontana, no bairro São Bento, a partir das 10h, reunindo produtores rurais do município para um momento de celebração e reconhecimento à importância da agricultura para o desenvolvimento da cidade.

A programação contará com missa celebrada pelo padre Edson Adélio Tagliaferro, às 10h30. Em seguida, será realizado um almoço solidário em prol da Assistência aos Idosos de Artur Nogueira (Aidan), além de apresentação musical com Giovanna Viola.

Celebrado anualmente em 28 de julho, o Dia do Agricultor reconhece a contribuição dos produtores rurais para o desenvolvimento do país, destacando o papel da agricultura na produção de alimentos, na geração de emprego e renda e no fortalecimento da economia.

A Prefeitura convida os produtores rurais, seus familiares e toda a população para participarem da programação preparada especialmente para homenagear aqueles que, com dedicação e trabalho diário, contribuem para o crescimento e o desenvolvimento do município.

SERVIÇO

Programação em homenagem ao Dia do Agricultor

Data: 25 de julho

Horário: a partir das 10h

Local: Rancho Fontana – Bairro São Bento