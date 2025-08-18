AGOSTO DOURADO: UBS FLORIANÓPOLIS PROMOVE AÇÕES PARA FORTALECER A AMAMENTAÇÃO EM JAGUARIÚNA

Em alusão ao Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, realiza ações especiais voltadas às gestantes na UBS Florianópolis.

Com foco no acolhimento e orientação das gestantes, a UBS ofereceu nesta segunda-feira, dia 18 de agosto, a aula prática “Mitos e Verdades sobre Amamentação”, com a consultora de amamentação Eliane Ruiter.

Além disso, na próxima segunda-feira, dia 25, às 13h, a unidade terá a aula prática “Venha Aprender a Amamentar sem Dor”, ministrada por Rosangela Braga, enfermeira, doula e consultora de amamentação.

As atividades são gratuitas e voltadas exclusivamente às gestantes atendidas pela unidade, oferecendo um espaço seguro para tirar dúvidas, desmistificar informações e aprender técnicas eficazes para uma amamentação tranquila e saudável.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Jaguariúna reafirma seu compromisso com a saúde das mães e dos bebês, promovendo conhecimento, acolhimento e apoio às gestantes.