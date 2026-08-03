Agosto Lilás começa com ação comunitária sobre proteção às mulheres em Jaguariúna

Programação promovida pelos CRAS e pela Casa da Mulher segue nesta terça e quarta-feira em diferentes regiões da cidade

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaguariúna iniciou nesta segunda-feira, 3 de agosto, a programação do Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

A primeira atividade foi realizada pelo CRAS Florianópolis, em parceria com a Casa da Mulher, como parte do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF.

A ação teve como objetivo ampliar o acesso à informação, incentivar a participação social e apresentar à população os serviços que integram a rede municipal de proteção às mulheres.

Durante o encontro, foram apresentados os atendimentos oferecidos pela Casa da Mulher, com destaque para o acolhimento, a orientação e o acompanhamento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Os participantes também receberam informações sobre os direitos garantidos pela legislação, as formas de acesso aos serviços especializados e a importância de buscar apoio diante de situações de violência.

A atividade destacou que a proteção às mulheres depende da atuação integrada entre Assistência Social, Saúde, Educação, Segurança Pública e Sistema de Justiça.

Segundo a organização, o trabalho em rede permite oferecer um atendimento mais qualificado, humanizado e efetivo às mulheres e às suas famílias.

Outro tema abordado foi a importância da participação popular no fortalecimento das políticas públicas. A população foi incentivada a conhecer os serviços disponíveis, participar dos espaços comunitários e contribuir para a construção de uma comunidade mais acolhedora e comprometida com a garantia de direitos.

A programação também reforçou que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade coletiva. A identificação de situações de risco e o incentivo à procura por atendimento especializado podem contribuir para interromper o ciclo da violência.

As atividades do Agosto Lilás continuam nesta terça-feira, 4 de agosto, no CRAS Nassif, às 9h, e no CRAS Cruzeiro, localizado no Parque José Theodoro, às 13h30.

Na quarta-feira, 5 de agosto, o tema será debatido no CRAS Centro, a partir das 14h.

SERVIÇO

Programação do Agosto Lilás

4 de agosto, às 9h: CRAS Nassif

4 de agosto, às 13h30: CRAS Cruzeiro, no Parque José Theodoro

5 de agosto, às 14h: CRAS Centro

Fonte: Prefeitura de Jaguariúna

Foto: Divulgação

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