AGRICULTURA

AGRICULTURA

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, foi entrevistado por profissionais de imprensa de várias regiões do país no “Bom Dia, Ministro” de quarta-feira, 17. Na ocasião, Fávaro detalhou o desempenho da safra nacional de grãos, que alcançou 350,2 milhões de toneladas, superando em 16,3% a temporada anterior e consolidando um novo recorde histórico.

ESTATUTO DO PRODUDOR

Os produtores rurais poderão contar com mais segurança jurídica, previsibilidade nas relações comerciais e instrumentos de apoio para enfrentar os desafios do campo com a aprovação, do Estatuto do Produtor Rural (PL 4.588/2021) na Comissão de Agricultura (CAPADR) da Câmara dos Deputados. A proposta, de autoria do deputado Sérgio Souza (MDB-PR), ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

CANA-DE-AÇÚCAR

Na segunda quinzena de agosto, as unidades produtoras da região Centro-Sul processaram 50,06 milhões de toneladas ante a 45,23 milhões da safra 2024/2025 – o que representa um aumento de 10,68%. No acumulado da safra 2025/2026 até primeiro de setembro, a moagem atingiu 403,94 milhões de toneladas, ante 424,21 milhões de toneladas registradas no mesmo período do ciclo anterior, o que representa uma queda acumulada de 20,27 milhões de toneladas.

BRASIL: SOLUÇÕES PARA O CLIMA

O Brasil é um dos países mais interessados em diminuir os efeitos do aquecimento global e, ao mesmo tempo, é o que possui maior capacidade de prover soluções climáticas para o mundo. A afirmação foi feita por Marcelo Behar, enviado especial para a Bioeconomia da COP30, em palestra integrante da sexta edição dos Diálogos pelo Clima, circuito de debates técnico-científicos promovido pela Embrapa em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

BOVINA, SUÍNA E FRANGO

Aprodução das três principais proteínas (bovina, suína e frango) em 2026 está estimada em 32,3 milhões de toneladas. O volume previsto, caso se confirme, representa um novo recorde na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), superando a atual estimativa de produção para este ano de 32,1 milhões de toneladas. O bom resultado é influenciado pelo aumento na produção de carne suína e de frango.

CARAVANA 3D

O Governo de São Paulo deu início, dia 17, à Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo, com o anúncio de um pacote de investimentos de R$ 3,3 bilhões para a Região Administrativa de Araçatuba. O governador Tarcísio de Freitas e secretários de Estado percorreram sete municípios da região para realizar anúncios e entregas nas áreas de saúde, educação, segurança, habitação, rodovias e infraestrutura urbana. A etapa em Araçatuba contou com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

EXPO RIO PRETO

A Expo Rio Preto, um dos principais eventos de bovinocultura do estado, começou sábado dia 13, com um grande presente para a região de São José do Rio Preto. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Tirso Meirelles, anunciou a construção de um centro de genética bovina, para fomentar a pecuária e garantir acesso dos pequenos produtores às melhores práticas, tanto para o rebanho leiteiro, quanto para o gado de corte.

TRIGO/CEPEA

Levantamento do Cepea mostra que os preços do trigo caíram nos últimos dias refletindo o avanço da colheita da nova safra, sobretudo no Paraná, combinado à desvalorização do dólar frente ao Real. Segundo o Centro de Pesquisas, vendedores passam a ficar mais ativos no mercado spot. Já compradores estão retraídos, indicando estar abastecidos com cereal importado em meses anteriores. No relatório de setembro/25, a Conab reduziu a estimativa de produção brasileira, diante da menor área cultivada. (Com informações de assessorias)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista