Águas de Holambra informa horário de atendimento no feriado de Corpus Christi

Loja física estará fechada nesta quinta-feira (19), com retorno na sexta-feira; atendimento emergencial segue disponível por telefone

Devido ao feriado de Corpus Christi a loja física estará fechada nesta quinta-feira (19), retomando o atendimento na sexta-feira (20), em seu horário regular, das 08h às 16h, na Rua Petúnia, 14, Jardim das Tulipas. Os clientes que precisarem de atendimento da Águas de Holambra nesta quinta-feira (19) devem ligar para o 0800 595 3333.

Na unidade de atendimento e por telefone, os clientes podem tirar dúvidas sobre conta de água, solicitar segunda via, pedir execução de serviços ou obter outros esclarecimentos. Para informações adicionais ou em caso de necessidade, o contato também pode ser feito pelo e-mail sac.holambra@aguasdeholambra.com.br.

A Águas de Holambra reitera seu compromisso com a qualidade no atendimento e a transparência nas informações.

