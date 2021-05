AH, SE OS ANIMAIS PUDESSEM FALAR … Eles expressariam seus sentimentos e emoções, pedindo misericórdia aos humanos que não sabem o que fazem, maltratando-os

Ah, se os animais pudessem falar, o coração pularia para fora. Haveria muito o que dizer sobre as crueldades a eles impostas, por uma sociedade desgastada pelo excesso de soberba, entendimento de superioridade injusta e inigualável. O ser humano faz o que bem entende com eles, subjugando-os às piores condições de vida, degradantes situações, pensando somente no lucro econômico, sem levar em consideração a consciência, os sentimentos e emoções deles. É uma maldade sem limites!

Se os animais pudessem falar, certamente, diriam à Humanidade que eles gostariam de ser amados, respeitados no direito de viver, distantes das idiossincrasias e instintos primitivos de muitos humanos que se consideram superiores, sacrificando-os a bel-prazer para o consumo de sua carne. Quem foi que outorgou ao ser humano o livre direito de explorar essas vidas?

ELES PERCEBEM TUDO AO NOSSO REDOR – eles sabem quando estamos felizes e tristes

Os animais domésticos entendem muito bem o que sentimos, se estamos felizes, tristes, circunspectos. Eles sabem discernir as faces do amor!

Os animais que vivem nos campos, aqueles mesmos que são sacrificados para alimentação humana, assim como os que nadam em rios,mares, lagos, oceanos têm consciência do que os cercam. Eles não são exceção!

Todavia, o ser humano insensível mata-os, pensando apenas na sua alimentação, no lucro econômico, nas sombras da terrível insensibilidade. E a sociedade em grande parte aceita tal subjugação dos animais como ato normal, distante de erros de avaliação. Um pobre animal, um equino ou vários deles, por exemplo, puxando charretes, carroças para conduzir humanos ou mercadorias, não há preocupação em relação ao cansaço, a estafa deles, muitos morrendo de tanto esforço. E ainda se dizem……..cristãos!

Se os animais pudessem falar como todos nós, articulando palavras racionais demonstrariam, certamente, racionalidade, o amor que eles têm na alma, a vontade de viver em paz, distante da subjugação ou escravidão imposta pelo ser humano. Mas, eu garanto que eles falam sim, embora, de outra forma: falam com o olhar, contudo, a grande maioria da Humanidade não compreende essas palavras que saem de seus corações tão sofridos e distantes da paz que sempre sonham e sempre sonharam. Eles sonham como todos nós! Isso pode parecer impossível para muitos céticos ou duvidosos dessa sensibilidade ou peculiaridade. Mas, sonham sim e sonham com os verdes campos primaveris, lugar espaçoso para viver, correr e brincar como todos nós brincamos quando crianças.

TENHAM MISERICÓRDIA – eles diriam isso!

Ah, se os animais pudessem falar como todos nós, articular palavras como articulamos diriam: humanos, por favor, tenham misericórdia de todos nós, pois sofremos muito e vocês são incapazes de avaliar o sofrimento. Somos obrigados a cumprir suas determinações para não levar surras, como muitos levam no pasto, quando nossos irmãos, gado leiteiro é imposto a ceder o leite, alimento de nossos filhos, os bezerros indefesos; os irmãos porcos ficam contidos dentro de currais estreitos, cujas leitoas não têm espaço sequer para se mexer, apenas, aguardando o dia de seu abate; as nossas irmãs aves, dentro de estreitíssimas gaiolas, encurraladas entre si, apenas para pôr ovos, sem poder dormir direito e seus filhotes viverem apenas 3 meses e irem direito para o abate; os nosso irmãos bovinos, animais tão fortes que ao serem conduzidos forçadamente para os abatedouros, percebem que o fim se aproxima e alguns deixam transparecer as lágrimas descendo de seus tristes olhos. E continuariam: irmãos humanos, tenham piedade de todos nós que não sabemos nos defender, ponham em prática o conhecimento que Deus os aconselhou em nome da paz, da concórdia e poupem-nos, inclusive, os animais irmãos que habitam os oceanos, mares e rios, pois eles morrem por causa da crueldade ilimitada. Os infelizes pássaros aprisionados em gaiolas, contra a própria vontade. Quanto desamor!

JESUS NASCEU EM ESTÁBULO, DESCANSANDO EM MANJEDOURA, AO LADO DE SEUS PAIS E ANIMAIS – o amor estava presente

Por fim, lembro que o mestre Jesus nasceu num estábulo e manjedoura, tendo ao seu lado, animais. E Jesus amou-os incondicionalmente à medida que crescia, preparando-se para sua pregação e eternos ensinamentos para o bem da Humanidade. Destaco também o que consta em Matheus nos versículos 7/9, 5:3-16 fomenta e engrandece o mais sublime dos sentimentos que é o amor: bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia e serão chamados filhos de Deus!Isso é mais do que suficiente para eu valorizar a vida em sua plenitude, humana, vegetal e animal, respeitando o ar que respiro, a água que sacia a minha sede e banha meu corpo – o meu terno olhar em direção aos animais, valorizando suas vidas. Se eu não pensasse e não agisse assim, não sei o que seria de mim!

VOCÊ SABIA?

Que houve touradas no Brasil e teve fim em 1934, através do Decreto-Lei 24645/34, proibindo definitivamente esta prática odiosa e cruel contra infelizes e indefesos animais.

Gilberto Pinheiro é jornalista, palestrante em escolas, universidades, ex-consultor da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, com trabalho desenvolvido na Universidade Cândido Mendes, unidade Méier, através de rádio web, entrevistando professores e especialistas sobre o alusivo assunto. Também ex articulista do site da Amaerj – Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro nos idos de 2016.