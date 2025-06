Capacitação e tecnologia impulsionam a 30ª Hortitec em Holambra

Foto arquivo Hortitec

Feira, que acontece de 25 a 27 de junho, reunirá 520 empresas e 32 mil visitantes, com programação especial de painéis, palestras e Dia de Campo

Entre os dias 25 e 27 de junho, Holambra será o grande palco da horticultura nacional com a realização da 30ª edição da Hortitec – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas. Consolidada como um dos principais eventos do setor na América Latina, a feira já tem todos os seus espaços comercializados, reunindo 520 expositores nacionais e internacionais e movimentando cerca de R$ 600 milhões em negócios.

Para melhorar a experiência dos participantes, a feira conta com o novo pavilhão laranja, que receberá 38 empresas, além da ampliação do estacionamento e a criação de um novo acesso ao evento. A expectativa é receber 32 mil visitantes durante os três dias.

Além da feira de exposição, a programação inclui atividades de capacitação e conhecimento para produtores, empreendedores e profissionais do setor. Um dos destaques será o Painel de Inovação Embrapa e Ibrahort, que acontece no dia 26 de junho, às 13h30, abordando “Resiliência Climática na Horticultura” em sintonia com os debates globais da COP 30.

A inovação também será tema do 3º Bate-Papo com o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), no dia 25 de junho, das 13h30 às 15h30. Pesquisadores do IAC conduzirão uma roda de conversa e apresentarão novas cultivares ao público.

O Sebrae-SP marcará presença com palestras e rodadas de negócios para ajudar produtores e empreendedores a aprimorarem suas práticas de gestão e transformarem ideias em realidade.

A HORTITEC também contará com atividades de campo e a presença de instituições financeiras oferecendo linhas de crédito para investimento e custeio, ampliando as oportunidades para quem busca expandir ou modernizar suas operações.

SERVIÇO:

30ª HORTITEC

Data: 25 a 27 de junho de 2025

Horário: 25 e 26 de junho, das 9h às 19h | 27 de junho, das 9h às 17h

Local: Pavilhão de Exposições da Expoflora, Rua Maurício de Nassau, 675, Holambra/SP

Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (estudantes e 60+)

Mais informações: www.hortitec.com.br | @hortitec | (19) 3802-4196