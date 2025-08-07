Alunos de Beach Tennis de Holambra vencem etapa disputada em Pedreira

No último sábado, 1º de agosto, a dupla masculina de beach tennis de Holambra, Francisco Jackson e Kelvin Novais, participou do Torneio Volta às Aulas Praia Esportes de Areia, que aconteceu em Pedreira e reuniu oito duplas.

Essa é a primeira vez que os esportistas, que treinam somente há três meses, participam de uma competição e, ainda assim, alcançam o primeiro lugar na categoria Bronze, que é a classe iniciante. As outras categorias são Ouro e Prata.

A dupla é parte do projeto gratuito de aulas de beach tennis desenvolvido pela Prefeitura de Holambra desde abril deste ano. O professor responsável pelo projeto é Rafael Tandello. A iniciativa atende tanto adultos quanto crianças. Cada aula tem duração de uma hora – e acontece duas vezes por semana.

“Estou me sentindo muito feliz pelo resultado alcançado em tão pouco tempo de aula e por ser uma turma grande. Ainda assim, os resultados são surpreendentes”, comenta o professor.

Mesmo sem perspectiva de um outro torneio à vista, os alunos seguem treinando em busca de aperfeiçoamento e bem-estar. “É uma grande satisfação fazer parte deste projeto. Foi através das aulas oferecidas pela Prefeitura, com o professor Rafael, que tivemos o primeiro contato com o Beach Tennis. Participar do nosso primeiro torneio e já conquistar o título é algo muito especial. Isso só reforça a importância do trabalho que o Departamento de Esportes tem feito, incentivando o esporte e abrindo oportunidades”, avaliou a dupla.

No momento as aulas contam com matrículas abertas, mas somente para lista de espera. “É gratificante ver que o trabalho das nossas oficinas já vem dando frutos. O projeto iniciado no início deste ano tem se mostrado uma importante ferramenta para o desenvolvimento dos esportistas de Holambra”, afirma Pedro Paoliello, diretor da pasta.