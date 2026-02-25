APAE e AIDAN recebem investimentos a pedido dos vereadores Henrique Teles e Guilherme Carlini

Emenda parlamentar foi destinada pelos Deputados Jorge Caruso e Baleia Rossi

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Artur Nogueira e a AIDAN (Assistência aos Idosos de Artur Nogueira) foram contempladas com a liberação de R$ 100 mil para o custeio dos serviços prestados à população de Artur Nogueira. O recurso, proveniente de emenda parlamentar, foi destinado pelo deputado estadual Jorge Caruso (MDB), com apoio do deputado federal Baleia Rossi (MDB), a pedido dos vereadores Henrique Teles (MDB) e Guilherme Carlini (MDB).

Do total liberado, R$ 50 mil serão destinados à APAE e outros R$ 50 mil à AIDAN, fortalecendo o atendimento oferecido pelas duas instituições, que desempenham papel fundamental na assistência a pessoas e suas famílias no município.

De acordo com os vereadores Henrique Teles e Guilherme Carlini, a conquista do recurso é resultado de articulação conjunta em busca de melhorias para o município. Eles destacaram a importância do apoio dos deputados Jorge Caruso e Baleia Rossi na viabilização da emenda parlamentar, ressaltando o compromisso com as entidades que realizam um trabalho essencial na cidade. “Agradecemos os Deputados Jorge Caruso e Baleia Rossi pela confiança e o apoio incondiconal ao nosso trabalho. A população nogueirense reconhece o respeito e a dedicação desses parlamentares, que não cessam esforços para contribuir com recursos ao municipio, em especial, as entidades como a APAE e AIDAN, o qual necessitam das emendas estaduais ou federais para promover um trabalho sério e responsável em nosso município”.

Com a liberação dos recursos, as entidades poderão custear despesas operacionais, manutenção de serviços e continuidade dos atendimentos, assegurando a qualidade dos trabalhos prestados à população de Artur Nogueira.