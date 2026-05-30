Vereador Guilherme Carlini se reúne com secretária de Saúde em Artur Nogueira

Parlamentar destacou a importância do diálogo para compreender os desafios da pasta e buscar caminhos viáveis para melhorar o atendimento à população

O vereador Guilherme Carlini, de Artur Nogueira, esteve reunido com a secretária municipal de Saúde, Daiane Mello, para tratar de assuntos relacionados à pasta e discutir projetos futuros voltados ao município.

O encontro teve como objetivo compreender os principais desafios enfrentados pela Secretaria de Saúde, ouvindo as demandas do setor para, posteriormente, buscar caminhos e soluções viáveis que possam contribuir para a melhoria do atendimento à população.

Em publicação nas redes sociais, Carlini destacou a importância do diálogo, do respeito, da humildade e da união na construção de ações públicas eficientes. Segundo o parlamentar, antes das críticas, é necessário entender os motivos, conhecer a realidade da administração e fazer a parte que cabe a cada representante público.

O vereador também reforçou que o trabalho conjunto entre Legislativo e Executivo pode contribuir para avanços importantes nas políticas públicas, especialmente em uma área essencial como a saúde.

A reunião faz parte das ações de acompanhamento realizadas pelo parlamentar junto aos setores da administração municipal, com foco em ouvir, compreender e colaborar para o desenvolvimento de Artur Nogueira.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12