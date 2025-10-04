Após acidente grave no RS, morador de Holambra retorna para casa e é recebido com emoção por familiares e amigos

Marcel Patrick Bijkerk foi recebido no Moinho dos Povos Unidos nesta sexta-feira (3), em um reencontro marcado pela gratidão e esperança pela plena recuperação

Na tarde desta sexta-feira (3), Holambra foi palco de um momento de grande emoção e solidariedade. Após passar quase um mês internado em hospitais do Rio Grande do Sul, o morador Marcel Patrick Bijkerk retornou para casa ao lado da esposa, Maria da Penha Vitor. Ele foi recebido por familiares e amigos em uma calorosa recepção no Moinho dos Povos Unidos, símbolo da cidade.

O reencontro marca uma nova etapa na recuperação de Marcel, que se feriu gravemente em um acidente ocorrido no dia 12 de setembro, na RSC-453, em Garibaldi (RS). Na ocasião, uma chapa de metal se desprendeu de um caminhão e atingiu o veículo em que ele estava com a esposa. Penha sofreu ferimentos leves, enquanto Marcel precisou ser submetido a cirurgia e internação prolongada, sendo transferido posteriormente para um hospital em Caxias do Sul.

Desde então, sua evolução clínica foi acompanhada com atenção por amigos e familiares, que organizaram a recepção como um gesto de apoio, fé e gratidão por sua vida. O casal chegou à cidade acompanhado dos amigos Paulo e Vanessa, que também participaram do momento simbólico no Moinho.

Agora, cercado pelo carinho da família e de amigos, Marcel inicia sua recuperação em casa. A expectativa é que, com o apoio de todos que o amam, ele retome sua rotina com saúde e serenidade nas próximas semanas.