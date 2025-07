ARRAIÁ DA APAE’ É NESTE SÁBADO NO PARQUE SANTA MARIA

O tradicional “Arraiá da Apae” acontece neste sábado, dia 12 de julho, a partir das 18h, no Parque Santa Maria. O evento tem o apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A festa vai contar com a apresentação do grupo KéGraça e do cantor Juninho Lima. Os shows começam às 18h30. Os ingressos custam R$ 5 e podem ser adquiridos na secretaria da Apae de Jaguariúna. Crianças até 10 anos não pagam.

Segundo os organizadores, o objetivo do evento é promover uma integração social dos alunos com o público. Para isso, toda uma estrutura será montada e vai oferecer brincadeiras características e comidas típicas de festa junina.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 98972-1984.