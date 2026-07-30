Artur Nogueira abre inscrições para cursos gratuitos de panificação do Programa Cozinhalimento
Foto Ilustrativa
Capacitação acontece entre os dias 4 e 7 de agosto, com aulas teóricas e práticas; inscrições seguem até 31 de julho na Secretaria de Agricultura
A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de panificação do Programa Cozinhalimento. A capacitação será realizada entre os dias 4 e 7 de agosto, das 8h às 17h, em uma estrutura itinerante instalada na Rua 24 de Outubro, atrás do Ginásio de Esportes (fundos).
As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Agricultura até sexta-feira (31 de julho). Podem participar jovens e adultos a partir de 16 anos.
Com carga horária de 8 horas diárias, o curso é dividido entre os períodos da manhã e da tarde, com aulas teóricas e práticas. Haverá intervalo para almoço das 12h às 13h. A organização informa que não serão oferecidas refeições durante o dia, apenas uma pequena degustação das receitas preparadas em aula.
Durante a programação, os participantes aprenderão técnicas de produção de diferentes tipos de pães, desde receitas tradicionais até especiais e artesanais.
Programação
MÓDULO I – QUERIDINHOS DA PADARIA
04/08 – Manhã – 8h às 12h
Pão de forma + Pão australiano
Pão Recheado de Peito de Peru e Queijo Branco
Pão trançado de azeitona, limão siciliano e alecrim
Pão de Maçã
Rosca Estrela
MÓDULO II – PÃES RÚSTICOS COM PATÊS
04/08 – Tarde – 13h às 17h
Pão Integral
Focaccia
Pão rústico + Pão sem glúten
Pão de tijolinho
Pão mesclado
Curso de Patês
Patê de tomate seco
Patê de manjericão
Patê de azeitona preta
Patê de alho-poró
Patê de frango
MÓDULO III – MINIPÃES DE FESTA
05/08 – Manhã – 8h às 12h
Minipão de espinafre com ricota
Minipão de hambúrguer
Mini croissant de presunto e queijo
Minissonho de doce de leite
Mini Cinamon roll
MÓDULO IV – SABORES DE SUCESSO
05/08 – Tarde – 13h às 17h
Pão de 3 queijos
Pão de Mandioca com azeitona
Pão de alho
Pão romeu e julieta
Pão de cenoura com chocolate
MÓDULO I – QUERIDINHOS DA PADARIA
06/08 – Manhã – 8h às 12h
Pão de forma + Pão australiano
Pão Recheado de Peito de Peru e Queijo Branco
Pão trançado de azeitona, limão siciliano e alecrim
Pão de Maçã
Rosca Estrela
MÓDULO II – PÃES RÚSTICOS COM PATÊS
06/08 – Tarde – 13h às 17h
Pão Integral
Focaccia
Pão rústico + Pão sem glúten
Pão de tijolinho
Pão mesclado
Curso de Patês
Patê de tomate seco
Patê de manjericão
Patê de azeitona preta
Patê de alho-poró
Patê de frango
MÓDULO III – MINIPÃES DE FESTA
07/08 – Manhã – 8h às 12h
Minipão de espinafre com ricota
Minipão de hambúrguer
Mini croissant de presunto e queijo
Minissonho de doce de leite
Mini Cinamon roll
MÓDULO IV – SABORES DE SUCESSO
07/08 – Tarde – 13h às 17h
Pão de 3 queijos
Pão de Mandioca com azeitona
Pão de alho
Pão romeu e julieta
Pão de cenoura com chocolate
Serviço
Cursos gratuitos de panificação – Programa Cozinhalimento
Data: 4 a 7 de agosto
Horário: das 8h às 17h (intervalo para almoço das 12h às 13h)
Local: Rua 24 de Outubro, atrás do Ginásio de Esportes (fundos)
Público: Jovens e adultos a partir de 16 anos
Inscrições: até 31 de julho, na Secretaria Municipal de Agricultura.