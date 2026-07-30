Artur Nogueira abre inscrições para cursos gratuitos de panificação do Programa Cozinhalimento

Foto Ilustrativa

Capacitação acontece entre os dias 4 e 7 de agosto, com aulas teóricas e práticas; inscrições seguem até 31 de julho na Secretaria de Agricultura

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de panificação do Programa Cozinhalimento. A capacitação será realizada entre os dias 4 e 7 de agosto, das 8h às 17h, em uma estrutura itinerante instalada na Rua 24 de Outubro, atrás do Ginásio de Esportes (fundos).

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Agricultura até sexta-feira (31 de julho). Podem participar jovens e adultos a partir de 16 anos.

Com carga horária de 8 horas diárias, o curso é dividido entre os períodos da manhã e da tarde, com aulas teóricas e práticas. Haverá intervalo para almoço das 12h às 13h. A organização informa que não serão oferecidas refeições durante o dia, apenas uma pequena degustação das receitas preparadas em aula.

Durante a programação, os participantes aprenderão técnicas de produção de diferentes tipos de pães, desde receitas tradicionais até especiais e artesanais.

Programação

MÓDULO I – QUERIDINHOS DA PADARIA

04/08 – Manhã – 8h às 12h

Pão de forma + Pão australiano

Pão Recheado de Peito de Peru e Queijo Branco

Pão trançado de azeitona, limão siciliano e alecrim

Pão de Maçã

Rosca Estrela

MÓDULO II – PÃES RÚSTICOS COM PATÊS

04/08 – Tarde – 13h às 17h

Pão Integral

Focaccia

Pão rústico + Pão sem glúten

Pão de tijolinho

Pão mesclado

Curso de Patês

Patê de tomate seco

Patê de manjericão

Patê de azeitona preta

Patê de alho-poró

Patê de frango

MÓDULO III – MINIPÃES DE FESTA

05/08 – Manhã – 8h às 12h

Minipão de espinafre com ricota

Minipão de hambúrguer

Mini croissant de presunto e queijo

Minissonho de doce de leite

Mini Cinamon roll

MÓDULO IV – SABORES DE SUCESSO

05/08 – Tarde – 13h às 17h

Pão de 3 queijos

Pão de Mandioca com azeitona

Pão de alho

Pão romeu e julieta

Pão de cenoura com chocolate

MÓDULO I – QUERIDINHOS DA PADARIA

06/08 – Manhã – 8h às 12h

Pão de forma + Pão australiano

Pão Recheado de Peito de Peru e Queijo Branco

Pão trançado de azeitona, limão siciliano e alecrim

Pão de Maçã

Rosca Estrela

MÓDULO II – PÃES RÚSTICOS COM PATÊS

06/08 – Tarde – 13h às 17h

Pão Integral

Focaccia

Pão rústico + Pão sem glúten

Pão de tijolinho

Pão mesclado

Curso de Patês

Patê de tomate seco

Patê de manjericão

Patê de azeitona preta

Patê de alho-poró

Patê de frango

MÓDULO III – MINIPÃES DE FESTA

07/08 – Manhã – 8h às 12h

Minipão de espinafre com ricota

Minipão de hambúrguer

Mini croissant de presunto e queijo

Minissonho de doce de leite

Mini Cinamon roll

MÓDULO IV – SABORES DE SUCESSO

07/08 – Tarde – 13h às 17h

Pão de 3 queijos

Pão de Mandioca com azeitona

Pão de alho

Pão romeu e julieta

Pão de cenoura com chocolate

Serviço

Cursos gratuitos de panificação – Programa Cozinhalimento

Data: 4 a 7 de agosto

Horário: das 8h às 17h (intervalo para almoço das 12h às 13h)

Local: Rua 24 de Outubro, atrás do Ginásio de Esportes (fundos)

Público: Jovens e adultos a partir de 16 anos

Inscrições: até 31 de julho, na Secretaria Municipal de Agricultura.