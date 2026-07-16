Artur Nogueira avança às oitavas de final no vôlei de praia dos Jogos Regionais

Equipes masculina e feminina garantiram classificação na fase de grupos e seguem na disputa pela competição

As equipes masculina e feminina de vôlei de praia de Artur Nogueira garantiram vaga nas oitavas de final dos Jogos Regionais após os confrontos da fase de grupos, disputados nesta semana.

No feminino, a equipe estreou com vitória por WO sobre Sumaré, pelo placar de 2 sets a 0. No segundo confronto, enfrentou Campinas, atual campeã da modalidade, em uma partida bastante equilibrada. Mesmo com a derrota por 2 sets a 1, garantiu a classificação em segundo lugar do Grupo A e agora aguarda o sorteio que definirá o adversário das oitavas de final.

No masculino, na estreia, a dupla nogueirense venceu Engenheiro Coelho por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 6 e 21 a 13. Na segunda rodada, derrotou Jaguariúna por 2 sets a 0 e encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo A. A equipe também aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário.

Com a classificação, as equipes seguem na disputa dos Jogos Regionais em busca de uma vaga nas quartas de final.

A 68ª edição dos Jogos Regionais é realizada entre os dias 14 e 23 de julho, em Itatiba, reunindo cerca de 5 mil atletas de 46 municípios da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. A competição é uma das principais do calendário esportivo paulista e reúne disputas em diversas modalidades.