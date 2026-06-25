Prefeitura garante área para construção da nova sede da Corporação Musical 24 de Junho

Nova estrutura ampliará as atividades de educação musical e beneficiará crianças, adolescentes e jovens atendidos pelo Projeto Retreta

A Prefeitura de Artur Nogueira oficializou a doação de uma área pública para a Corporação Musical 24 de Junho. Localizado no Residencial Manhattan, o terreno permitirá a construção da nova sede da instituição, ampliando a estrutura utilizada pelo Projeto Retreta e fortalecendo as atividades de educação musical desenvolvidas no município.

“Fortalecer a cultura também significa investir nas instituições que fazem parte da história de Artur Nogueira. A Corporação Musical 24 de Junho desenvolve um trabalho reconhecido de formação musical e inclusão social, e essa nova sede permitirá ampliar esse atendimento, oferecendo mais oportunidades para crianças, adolescentes, jovens e toda a comunidade”, destacou o prefeito Lucas Sia.

O novo espaço contará com estrutura adequada para aulas de música, ensaios, apresentações culturais, reuniões e demais atividades desenvolvidas pela instituição. A iniciativa representa um importante avanço para ampliar o atendimento e fortalecer um trabalho que, há décadas, transforma vidas por meio da música.

Para o maestro Ricardo Michelino, a conquista representa um momento histórico para a Corporação Musical 24 de Junho.

“A doação da área para a Corporação Musical 24 de Junho representa um verdadeiro gesto de valorização da educação musical e da cultura. Temos a certeza de que esse novo espaço permitirá transformar a vida de muitas pessoas por meio da música e fortalecer ainda mais o trabalho desenvolvido pelo Projeto Retreta”, afirmou.

A área doada possui 1.068,14 m² e será destinada à construção da nova sede da Corporação Musical 24 de Junho, proporcionando uma estrutura permanente para ampliar as atividades de educação musical, cultural e social desenvolvidas pela instituição.

Fundada em 1924, a Corporação Musical 24 de Junho é uma das instituições culturais mais tradicionais de Artur Nogueira. Ao longo de mais de um século, tem contribuído para a formação de gerações de músicos e para a preservação da cultura no município. Por meio do Projeto Retreta, desenvolve ações voltadas ao ensino da música, promovendo inclusão social, formação cidadã e novas oportunidades para crianças, adolescentes, jovens e adultos.