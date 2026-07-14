Artur Nogueira celebra Dia do Agricultor com evento especial no dia 25 de julho

Programação no Rancho Fontana terá missa, almoço solidário em prol da Aidan e apresentação musical de Giovanna Viola

Com a proximidade do Dia do Agricultor, a Prefeitura de Artur Nogueira prepara uma programação especial para homenagear os produtores rurais do município. O evento será realizado no dia 25 de julho, a partir das 10h, no Rancho Fontana, no bairro São Bento.

A celebração reunirá agricultores, familiares e moradores em um momento de reconhecimento à importância do setor para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

A programação terá início com uma missa. Na sequência, será promovido um almoço solidário em benefício da Aidan, Associação dos Idosos de Artur Nogueira.

O evento também contará com apresentação musical da cantora Giovanna Viola, levando ao público um repertório ligado à cultura sertaneja e às tradições do interior.

Celebrado oficialmente em 28 de julho, o Dia do Agricultor destaca a contribuição dos trabalhadores do campo para a produção de alimentos, a geração de emprego e renda e o fortalecimento da economia.

A iniciativa da Prefeitura busca valorizar os produtores rurais e proporcionar um momento de confraternização para toda a comunidade.

Serviço

Evento em homenagem ao Dia do Agricultor

Data: 25 de julho

Horário: a partir das 10h

Local: Rancho Fontana, no bairro São Bento

Programação: missa, almoço solidário em prol da Aidan e show de Giovanna Viola

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