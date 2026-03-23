Artur Nogueira conquista destaque estadual com três escolas premiadas no Alfabetiza Juntos SP

Três escolas da rede municipal foram reconhecidas pelos avanços na alfabetização, consolidando a evolução do ensino e ampliando os resultados já conquistados pelo município

Artur Nogueira foi destaque estadual no Prêmio Excelência Educacional, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, ao ter três escolas da rede municipal reconhecidas pelos avanços na alfabetização. A premiação, que aconteceu nesta terça-feira (17), integra o programa Alfabetiza Juntos SP e valoriza os municípios que apresentam evolução significativa no ensino.

A equipe gestora da Educação, junto com a secretária Débora Sacilotto, esteve em São Paulo para participar do evento, que reuniu representantes de cidades de todo o estado em um momento de reconhecimento pelos resultados alcançados.

As unidades premiadas de Artur Nogueira foram:

-EMEF Prefeito Ederaldo Rossetti (CAIC)

-EMEIEF “Osni José de Souza”

-EMEF “Ver. Prof. Amaro Rodrigues (Ninico)”

O resultado amplia uma conquista já registrada no ano anterior, quando a EMEF “Elysiário Del’Alamo” também foi reconhecida, demonstrando a continuidade e a evolução do trabalho desenvolvido na rede municipal.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância do reconhecimento para o município e parabenizou todos os envolvidos. “Quero parabenizar nossos alunos, que são os protagonistas desse resultado, e toda a equipe gestora, professores e servidores da Educação pelo trabalho sério e comprometido. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, com foco no aprendizado e no futuro das nossas crianças”, afirmou.

O Prêmio Excelência Educacional considera o desempenho das redes no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). O cálculo é feito a partir do Índice de Excelência Educacional (IEE), que leva em conta as médias de proficiência em língua portuguesa e matemática dos alunos do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental, além de indicadores como aprovação, reprovação e evasão escolar.

Nesta segunda edição, 1.111 escolas municipais foram premiadas em todo o estado. Cada unidade é avaliada com base em metas individuais e critérios como evolução das notas, complexidade da escola, número de alunos, nível de vulnerabilidade social e adoção do ensino em tempo integral.