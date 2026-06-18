Vereadores de Artur Nogueira homenageiam Adhemar da Silva Barros com minuto de silêncio

Diretor de Trânsito do município faleceu na quarta-feira, dia 17 de junho, aos 76 anos; homenagem ocorreu durante sessão extraordinária da Câmara

Os vereadores da Câmara Municipal de Artur Nogueira prestaram uma homenagem ao diretor de Trânsito do município, Adhemar da Silva Barros, que faleceu na madrugada de quarta-feira, dia 17 de junho, aos 76 anos.

A manifestação de respeito ocorreu na abertura da segunda sessão extraordinária da Casa de Leis, realizada na tarde desta quinta-feira, dia 18, às 14h, no plenário da Câmara Municipal.

Antes do início dos trabalhos legislativos, os parlamentares fizeram um minuto de silêncio em memória de Adhemar, reconhecendo sua contribuição ao desenvolvimento do trânsito e dos serviços públicos de Artur Nogueira ao longo de décadas de atuação.

Adhemar da Silva Barros construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a organização e a modernização do sistema de trânsito do município. Atualmente, ele ocupava o cargo de diretor de Trânsito de Artur Nogueira.

Os vereadores destacaram a importância de seu legado para o município e manifestaram solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

A homenagem simbolizou o reconhecimento do Poder Legislativo a um servidor que dedicou grande parte de sua vida à construção e ao fortalecimento da estrutura de trânsito de Artur Nogueira.

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