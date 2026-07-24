Artur Nogueira divulga novo cronograma da Operação Cidade Limpa

Ação percorrerá diferentes bairros do município entre os dias 27 e 31 de julho, reforçando os serviços de limpeza e conservação urbana

A Prefeitura de Artur Nogueira realiza, entre os dias 27 e 31 de julho, mais uma etapa da Operação Cidade Limpa, iniciativa que intensifica os serviços de limpeza e conservação em diferentes regiões do município. A ação tem como objetivo manter os espaços públicos limpos, organizados e acolhedores para toda a população.

O cronograma tem início na segunda-feira (27), com serviços nos bairros Jardim Orquídeas, Jardim Conquista e Rezek 1, 2, 3 e 4. Na terça-feira (28), as equipes atenderão o Centro e os bairros Jardim Arrivabene 1, 2 e 3. Na quarta-feira (29), a Operação Cidade Limpa segue para os bairros Jardim Europa, Itamaraty e Conservani. Já na quinta-feira (30), os serviços serão realizados nos bairros Nosso Sonho e Egydio Tagliari. O cronograma será encerrado na sexta-feira (31), com atendimento aos bairros Jardim Carolina e Jardim Laranjeiras.

Durante a operação, as equipes executam serviços de limpeza urbana, contribuindo para a conservação dos bairros e para a melhoria da qualidade de vida da população. A Prefeitura também reforça a importância da colaboração dos moradores, evitando o descarte irregular de resíduos e ajudando a manter a cidade limpa e bem cuidada.

Serviço

Operação Cidade Limpa

27 de julho (segunda-feira)

Jardim Orquídeas, Jardim Conquista e Rezek 1, 2, 3 e 4

28 de julho (terça-feira)

Centro e Jardim Arrivabene 1, 2 e 3

29 de julho (quarta-feira)

Jardim Europa, Itamaraty e Conservani

30 de julho (quinta-feira)

Nosso Sonho e Egydio Tagliari

31 de julho (sexta-feira)

Jardim Carolina e Jardim Laranjeiras

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira