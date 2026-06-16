Artur Nogueira inicia acolhimento emergencial durante período de frio

Ação será realizada pelos próximos 60 dias em parceria com a Comunidade Vida Melhor e oferecerá atendimento diário a pessoas em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, inicia nesta terça-feira, 16 de junho, uma ação de acolhimento emergencial voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o período de frio.

A iniciativa será realizada em parceria com a Comunidade Vida Melhor e terá duração de 60 dias. O objetivo é oferecer proteção, atendimento e um local seguro para pessoas que necessitam de acolhimento durante as noites mais frias.

Segundo o prefeito Lucas Sia, a ação busca preservar a saúde e o bem-estar da população mais vulnerável, garantindo condições adequadas de cuidado durante o período de baixas temperaturas.

Diariamente, a partir das 18h, os acolhidos terão acesso a jantar, banho, local para repouso e café da manhã. A proposta é assegurar suporte básico de alimentação, higiene e descanso às pessoas atendidas.

De acordo com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a medida integra as ações desenvolvidas pelo município para ampliar o apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente em momentos em que o frio aumenta os riscos à saúde.

A população também pode colaborar com a iniciativa. Caso identifique pessoas que necessitem do atendimento, a orientação é informar sobre o serviço e encaminhá-las ao local de acolhimento.

Serviço:

Acolhimento Emergencial

Atendimento: diariamente, a partir das 18h

Local: Rua XV de Novembro, nº 2018, bairro Bela Vista

Ponto de referência: ao lado do Supermercado Bela Vista

Serviços oferecidos: jantar, banho, local para repouso e café da manhã

Fonte: Prefeitura de Artur Nogueira

Foto: Divulgação

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