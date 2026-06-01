Mulher é mordida por tubarão na praia de Boa Viagem, no Recife

Vítima de 19 anos foi atingida na perna direita e socorrida por guarda-vidas e banhistas nesta segunda-feira, dia 1º

Uma mulher foi mordida por um tubarão na tarde desta segunda-feira, dia 1º de junho, na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, em Pernambuco.

Segundo informações do g1, a vítima foi identificada como Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos. Ela foi atingida na perna direita e recebeu os primeiros socorros ainda na faixa de areia, com apoio de guarda-vidas e banhistas que estavam no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

De acordo com testemunhas, a jovem foi levada inicialmente para o Hospital Alfa, em Boa Viagem. Após o atendimento inicial, ela foi transferida para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central da capital pernambucana.

O caso aconteceu um dia depois de uma criança de 12 anos também ser atacada por tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Ainda conforme dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, este é o 84º ataque registrado no litoral de Pernambuco desde o início da série histórica, em 1992. Também é o 25º caso registrado em Boa Viagem, praia que concentra a maior parte das ocorrências.

Fonte: g1

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