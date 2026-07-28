Artur Nogueira leva Operação Cidade Limpa ao Centro e aos bairros Jardim Arrivabene nesta terça-feira (28)

Ação reforça os serviços de limpeza e conservação urbana em mais uma etapa do cronograma municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira realiza nesta terça-feira (28) mais uma etapa da Operação Cidade Limpa. Desta vez, os serviços de limpeza e conservação serão executados no Centro e nos bairros Jardim Arrivabene 1, 2 e 3, dando continuidade ao cronograma de zeladoria urbana do município.

A iniciativa tem como objetivo manter os espaços públicos limpos, organizados e acolhedores, contribuindo para a qualidade de vida da população. A Prefeitura também reforça a importância da colaboração dos moradores, evitando o descarte irregular de resíduos e ajudando a preservar os bairros da cidade.

A Operação Cidade Limpa continua ao longo da semana, com serviços nos bairros Jardim Europa, Itamaraty e Conservani, na quarta-feira (29), nos bairros Nosso Sonho e Egydio Tagliari, na quinta-feira (30), e nos bairros Jardim Carolina e Jardim Laranjeiras, na sexta-feira (31), conforme o cronograma da Prefeitura.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira