Festival Som de Preto reúne artistas de Campinas e de outras cidades na Estação Cultura

Evento será nos dias 15 e 16 de agosto. Programação gratuita reúne DJs com diversos ritmos, além de opções de gastronomia

O Festival Som de Preto será realizado nos dias 15 e 16 de agosto, na Estação Cultura, em Campinas. Primeiro festival gratuito dedicado à música preta na cidade, o evento reúne atrações musicais, gastronomia e ações solidárias para celebrar a cultura negra. A programação ocorre das 13h às 22h no sábado e das 13h às 21h no domingo, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

“Mais do que um festival de música, o Festival Som de Preto nasce com a proposta de valorizar artistas, sonoridades e manifestações culturais pretas por meio da música nacional e internacional, criando um espaço de encontro, representatividade e celebração da cultura preta em Campinas”, enfatiza a multiartista Gabriela Nogueira.

A programação envolve um line-up de DJs de Campinas e outras cidades, convidados para enriquecer o festival com muito black music, hip hop, afrobeat, R&B, brasilidades como samba rock, axé, funk e roda de samba, reforçando a riqueza e a diversidade da produção musical afro-brasileira. Na área de gastronomia, o público contará com diversas opções, além da parceria com o Barbieri – Casa de Samba.

Com classificação etária livre, o festival é aberto ao público de todas as idades. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados pela plataforma Sympla no link: https://www.sympla.com.br/evento/som-de-preto-festival/3481561?share_id=copiarlink.

Como parte da proposta social do festival, a organização convida o público a doar 1 kg de alimento não perecível nos dois dias do evento. Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições sociais da região. “É um evento para toda a família e já foram retirados mais de 2 mil ingressos”, acrescenta Gabriela.

Serviço

Festival Som de Preto

Data: 15, sábado, das 13h às 22h; 16, domingo, das 13h às 21h

Local: Estação Cultura – Campinas (SP)

Entrada: Gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo Sympla

https://www.sympla.com.br/evento/som-de-preto-festival/3481561?share_id=copiarlink

Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível no sábado e no domingo.

Classificação: Livre.

Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro Campinas (SP)