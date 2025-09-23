Artur Nogueira recebe nova edição da Rota do Sabor nesta sexta (26)

Feira gastronômica organizada pelo Grupo de Ambulantes, com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, oferece opções culinárias, lazer e música ao vivo a partir das 17h

Com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, a feira gastronômica Rota do Sabor volta a movimentar o Calçadão da Avenida XV de Novembro nesta sexta-feira (26), a partir das 17h. O evento é organizado pelo Grupo de Ambulantes, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, e já faz parte do calendário mensal da cidade.

Nesta edição, o público contará com apresentações de Vilc e do cantor Nando Ferrari, conhecido como o “gigante do piseiro”, que prometem animar a noite com repertórios cheios de sucessos.

Além da programação musical, a feira reúne barracas e food trucks com uma grande variedade de pratos e bebidas, além de mesas e cadeiras para garantir conforto aos visitantes. As primeiras edições já atraíram centenas de moradores e turistas, consolidando o sucesso da iniciativa.

O prefeito Lucas Sia (PL) ressaltou a relevância da feira tanto para a economia local quanto para a oferta de lazer no município. “É muito positivo ver os ambulantes se organizando e oferecendo um evento que tem atraído um número expressivo de famílias e visitantes. A Prefeitura vai continuar apoiando para que a feira cresça e se fortaleça”, afirmou.

As próximas edições da Rota do Sabor serão divulgadas nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura.