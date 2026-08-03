Artur Nogueira recebe o maior encontro de ônibus do interior paulista no sábado, dia 15 de agosto

Artur Nogueira será palco da 3ª edição do Red Bus Day, considerado o maior encontro de ônibus do interior paulista. O evento acontece no sábado, dia 15 de agosto, no Balneário Municipal Guilherme Carlini, com entrada totalmente gratuita.

Mais de 70 ônibus já estão confirmados para o encontro, reunindo modelos antigos, novos e rurais em uma grande exposição que promete atrair visitantes de diversas cidades e estados. O evento reunirá colecionadores, empresas de transporte, restauradores e apaixonados pelo universo dos ônibus.

Pensado para toda a família, o Red Bus Day contará com praça de alimentação, espaço kids, ampla área verde e toda a estrutura do Balneário Municipal Guilherme Carlini, proporcionando um dia de lazer, entretenimento e contato com a história do transporte brasileiro em um ambiente seguro e acolhedor.

O Red Bus Day tem como objetivo preservar a história do transporte rodoviário, valorizar veículos que marcaram época e aproximar o público desse importante patrimônio sobre rodas, além de incentivar o turismo e movimentar a economia de Artur Nogueira.

Serviço

Evento: 3º Red Bus Day – Encontro de Ônibus Antigos, Novos e Rurais

Data: Sábado, 15 de agosto de 2026

Local: Balneário Municipal Guilherme Carlini – Artur Nogueira (SP)

Entrada: Gratuita

A organização convida toda a população para participar deste grande evento familiar, que reunirá mais de 70 ônibus já confirmados, atrações para todas as idades e um ambiente preparado para receber visitantes de toda a região.