Às vésperas do Dia dos Pais, Rommanel aposta em coleção masculina estrelada por Thiaguinho

Coleção “Ritmos” reúne 32 modelos de joias inspiradas na trajetória e no estilo do cantor e reforça a presença da marca no universo masculino

Com a proximidade do Dia dos Pais, a Rommanel destaca a coleção “Ritmos” como uma de suas principais apostas para a data. Estrelada por Thiaguinho, a campanha apresenta uma proposta fashion, masculina e urbana, reforçando o movimento da joalheria em dialogar com o público masculino por meio de peças que unem sofisticação, personalidade e contemporaneidade.

Inspirada no conceito “o que se constrói e o que se mostra, o que sustenta e o que impacta”, a coleção traduz em joias a força das relações, da presença e da identidade. A campanha propõe um olhar sensível sobre o universo masculino, conectando estilo e afeto em uma data marcada pela celebração dos vínculos entre pais e filhos.

Ao todo, “Ritmos” reúne 32 novos modelos entre anéis, colares, brincos, pingentes e pulseiras, desenvolvidos com banho de ouro 18K e em prata maciça 925. As peças recebem ainda aplicações de zircônias e cristais, resultando em joias de estética marcante, acabamento refinado e forte apelo visual. Com preços que variam de R$ 92 a R$ 2.938, a coleção reforça o posicionamento da Rommanel em sofisticação acessível, moda e exclusividade.

Como destaque especial, a coleção conta ainda com um colar exclusivo com o logo da turnê “Bem Black”, projeto de Thiaguinho, desenvolvido em uma joia banhada a ouro 18K que reforça a conexão entre a campanha e o universo do cantor.

Mais do que uma sugestão de presente para o Dia dos Pais, “Ritmos” representa uma proposta de estilo e significado. Com a coleção, a Rommanel amplia sua presença no segmento masculino e celebra diferentes formas de expressão, personalidade e os laços que tornam a data ainda mais especial.