Casal é preso após suspeita de roubo e furto em Mogi Guaçu

Polícia Militar localizou os envolvidos em uma área de mata no Jardim Canaã e recuperou cerca de R$ 150 levados de uma banca de jornal

A Polícia Militar prendeu um casal suspeito de envolvimento em um roubo e um furto na manhã de sexta-feira (31), em Mogi Guaçu.

Segundo a corporação, durante patrulhamento pelo Jardim Canaã, os policiais foram informados por moradores de que um casal teria entrado em uma residência, subtraído objetos e fugido em direção a uma área de mata próxima.

Com apoio de outras equipes, os policiais realizaram buscas e localizaram os suspeitos. Conforme a PM, os dois correram ao perceberem a presença das viaturas, mas foram abordados após a realização de um cerco.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o casal também seria suspeito de um roubo ocorrido naquela manhã em uma banca de jornal no bairro Capela.

Com os envolvidos, foi encontrado um balde contendo aproximadamente R$ 150, valor que teria sido levado do estabelecimento comercial.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Investigações Gerais. O casal permaneceu preso, e o dinheiro foi apreendido para posterior restituição.

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