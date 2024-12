Atleta de Pedreira conquista o Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo

No período de 22 a 24 de novembro, foi disputado nas dependências do Ginásio de Esportes do Ibirapuera, em São Paulo, o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu promovido pela Confederação Brasileira, reunindo atletas cerca de 7 mil atletas de 17 países, em várias categorias.

Os lutadores pedreirenses Alerrandra Farias e Caniuto Vieira Souza dos projetos “Lutando pelo Bem” e “Pro Esporte”, contando com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, estiveram representando Pedreira nesta importante competição internacional.

Na oportunidade o atleta Caniuto Vieira Souza realizou 4 lutas na Categoria Absoluto, sem limite de peso, conquistando o título de Campeão Mundial, na Categoria de Peso conquistou o 2° lugar após 3 combates. A competidora Alerrandra Farias lutou muito bem, porém, parou nas quartas de final.

“Nossos agradecimentos a todos os parceiros que acreditam em nosso projeto e a Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria de Esportes e Lazer, que nos dá condições de podermos participar dos eventos”, destacou na ocasião o Professor Emerson Godoy do Projeto “Lutando pelo Bem”.