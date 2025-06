Futuro em pauta: Holambra realiza neste sábado Conferência Municipal da Cidade

A Prefeitura de Holambra realiza neste sábado, dia 14 de junho, das 8h às 17h, a 1ª Conferência Municipal da Cidade – encontro aberto a todos os moradores e que visa o debate coletivo de ações, em diferentes eixos, para o desenvolvimento do município. A reunião acontece no Salão da Terceira Idade, na Rua Muscaris, 99, com credenciamento aberto a partir das 7h30. A inscrição antecipada, para quem preferir, pode ser feita pelo site https://bit.ly/confholambra.

Entre os temas que serão discutidos estão Urbanismo e Habitação, Infraestrutura e Mobilidade, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Cidades Inteligentes e Governança e Participação Social. Grupos temáticos serão formados para troca de ideias e apresentação das propostas. Além disso, uma eleição será feita para indicação de delegados que irão representar Holambra na etapa estadual da conferência.

De acordo com o diretor municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, Maxwell Ferreira de Campos, o encontro cumpre diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e propicia a participação ativa da comunidade na construção do futuro da cidade. “A conferência é parte de um amplo processo de diálogo entre a sociedade e o poder público para que seja possível planejarmos juntos o futuro de Holambra”, complementou Yessika Eltink Cahen, diretora municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. “Toda a população é convidada a participar e contribuir com ideias e sugestões”.