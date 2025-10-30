Câmara de Holambra participa das comemorações pelos 34 anos da cidade

O fim de semana foi de festa em Holambra. A cidade comemorou 34 anos de emancipação político-administrativa com uma programação repleta de cultura, música e tradição. Moradores e visitantes participaram das atividades realizadas em diferentes pontos da cidade, marcadas por momentos de alegria, união e celebração.

As comemorações começaram no sábado (25), com o lançamento do livro “O Gigante de Holambra” e a abertura da experiência em realidade virtual do Moinho dos Povos Unidos. À noite, a Rua da Amizade ficou tomada pelo público que acompanhou as apresentações de João Villa & Rafael e da dupla Bruno & Barretto.

No domingo (26), as homenagens à cidade continuaram com apresentações de grupos locais, como a Orquestra de Viola Caipira, o Coral Reviver, os Gaiteiros de Holambra, a Fanfarra Amigos de Holambra e o Grupo de Dança Folclórica Holandesa. Também houve leitura de poemas, chuva de pétalas e o tradicional bolo de aniversário, celebrado por toda a comunidade.

Os vereadores da Câmara Municipal estiveram presentes em diferentes momentos da programação, destacando a importância de valorizar a história, a cultura e as conquistas do município ao longo das últimas décadas. O encerramento oficial aconteceu na manhã de segunda-feira (27), com o hasteamento das bandeiras em frente ao Paço Municipal.