Câmara de Holambra realiza Sessão I nerante no bairro

Fundão e reforça aproximação com a população A Câmara Municipal da Estância Turís ca de Holambra promoveu, na noite desta segunda-feira (11), mais uma edição da Sessão I nerante, realizada desta vez no bairro Fundão, no salão da Comunidade Nossa Senhora do Amparo. A ação integra o projeto de descentralização dos trabalhos legisla vos, aproximando o Poder Legisla vo da população e ampliando a par cipação popular nas discussões de interesse do município. A 11ª Sessão Ordinária de 2026 contou com a presença dos nove vereadores da Casa de Leis, além de servidores, prestadores de serviço, representantes da Polícia Militar, do vice-prefeito Miguel Esperança e moradores da região, que acompanharam os trabalhos legisla vos mesmo diante das baixas temperaturas registradas durante a noite. Durante a sessão, foram discu das e apresentadas matérias legisla vas, entre elas projetos de lei, requerimentos, moções e demais pautas voltadas às demandas do município. Após o encerramento oficial, os parlamentares permaneceram à disposição dos moradores para ouvir reivindicações, esclarecer dúvidas e promover um diálogo direto com a comunidade local. A inicia va tem como principal obje vo fortalecer a transparência, ampliar o acesso da população às a vidades legisla vas e incen var a par cipação cidadã nos debates que impactam diretamente o co diano da cidade. Esta foi a terceira Sessão I nerante realizada na atual legislatura. As duas primeiras aconteceram em 2025, sendo a primeira no bairro Imigrantes e a segunda no Salão da Terceira Idade. A expecta va da Câmara é ampliar o projeto para outras regiões do município, com previsão de uma próxima edição no bairro Recanto das Palmeiras, ainda sem data definida. Para o presidente da Câmara Municipal, Aparecido Lopes da Silva Lima, o Cido Urso, a inicia va reforça o compromisso do Legisla vo com uma atuação mais próxima e par cipa va. “A Sessão I nerante permite que a população acompanhe de perto os trabalhos do Legisla vo e par cipe de maneira mais efe va das discussões sobre a cidade. É uma ferramenta importante de aproximação, escuta e fortalecimento da cidadania”, afirmou o presidente. A Câmara Municipal de Holambra destaca que o projeto seguirá sendo realizado em diferentes bairros do município ao longo da legislatura.