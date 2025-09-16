CAMPANHA RECICLA JAGUARIÚNA LEVA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS

A Prefeitura de Jaguariúna realiza, de hoje até quinta-feira, dia 18 de setembro, a Campanha Recicla Jaguariúna, uma ação conjunta das secretarias de Educação e de Obras e Serviços. A iniciativa percorre nove escolas da rede municipal, levando informação e sensibilização sobre a importância da gestão sustentável dos resíduos sólidos.

Durante a campanha, os estudantes participam de palestras educativas e recebem materiais informativos que reforçam o papel essencial da reciclagem na preservação do meio ambiente.

De acordo com a organização, a proposta é aliar conhecimento e prática, estimulando comportamentos que contribuam para a formação de cidadãos mais conscientes. A expectativa é que a iniciativa incentive hábitos sustentáveis dentro e fora da escola, fortalecendo o compromisso coletivo com uma Jaguariúna mais limpa, responsável e sustentável.