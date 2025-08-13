Campinas: dupla é presa por golpe do falso concurso que fez mais de 600 vítimas

Operação apreendeu carros de luxo, computadores e celulares; esquema redirecionava vítimas para site falso com aparência de órgão oficial.

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (12), dois homens suspeitos de aplicar golpes de falsos concursos públicos que lesaram ao menos 640 pessoas. As prisões ocorreram em Campinas (SP) e Francisco Morato (SP), após investigações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com a apuração, os criminosos divulgavam editais inexistentes nas redes sociais e redirecionavam os interessados para páginas falsas, que imitavam o site oficial do Governo Federal. Após preencher dados pessoais, as vítimas recebiam QR Codes para pagamento de taxas de inscrição que variavam de R$ 28 a R$ 87.

O esquema foi descoberto quando uma vítima percebeu que o antivírus do computador apontava o site como suspeito. Ao tentar confirmar a inscrição, constatou que não havia registro no canal oficial.

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Os policiais recolheram dois veículos de luxo, notebooks, computadores e celulares. Os suspeitos também mantinham empresas ligadas a crimes virtuais, dificultando o rastreamento das atividades.

As investigações continuam para identificar novas vítimas e outros possíveis envolvidos.